Kejutan... Guardiola masuk dalam daftar 3 kandidat pelatih timnas Italia

Kemungkinan pengunduran diri Gennaro Gattuso, yang gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia musim panas ini, memicu gelombang spekulasi mengenai calon penggantinya.

Gabriele Gravina, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, mengadakan rapat darurat pada hari Kamis ini, dan dalam rapat tersebut ia mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya, setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia.

Dengan kepergian Gravina, peluang Gattuso untuk tetap menjabat sangatlah kecil, sehingga membuka peluang untuk mencari pelatih baru.

Pelatih baru mungkin akan mengambil alih kendali musim panas ini untuk memulai proyek jangka panjang bersama Azzurri, yang harus memulai dari nol setelah bertahun-tahun absen dari Piala Dunia.

Dalam hal ini, spekulasi di Italia mulai bermunculan mengenai calon pengganti Gattuso, yang tampaknya hari-harinya sebagai pelatih Azzurri sudah terhitung.

Dua nama Italia sangat dikaitkan dengan posisi tersebut: Roberto Mancini dan Antonio Conte, namun kejutan terbesar mungkin datang dari kedatangan pelatih lain.

Menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport", kandidat ketiga, dan mungkin yang paling menarik, adalah Pep Guardiola, yang masa depannya bersama Manchester City masih diselimuti ketidakpastian.

Meskipun kehadiran pelatih asing di bangku cadangan timnas Italia bukanlah hal yang biasa, ide tersebut bukanlah hal yang mustahil.

