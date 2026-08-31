Hal itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, SGE ingin segera membawa kembali pemain berusia 36 tahun itu ke Bundesliga, yang saat ini tanpa klub setelah menjalani dua tahun bersama Al-Gharafa di Qatar. Menurut laporan itu, pembicaraan antara sang penyerang dan Frankfurt sudah berlangsung. Sebelumnya, peminjaman ulang Arnaud Kalimuendo dari Nottingham Forest sempat disebut-sebut di Frankfurt untuk memperkuat lini serang.









Joselu lahir di Stuttgart dan menghabiskan tahun-tahun awal masa kecilnya di Jerman. Setelah pindah ke Spanyol, ia ditempa secara sepak bola di Celta Vigo. Pada 2012 ia pindah ke TSG 1899 Hoffenheim, yang meminjamkannya ke Frankfurt untuk musim 2013/14. Semusim kemudian, Joselu juga bermain untuk Hannover 96 sebelum pindah ke Inggris. Pada musim 2023/24 ia bermain sebagai pemain pinjaman untuk Real Madrid dan lewat gol-golnya di Liga Champions menjadi penyebab tersingkirnya Bayern Munchen di semifinal.

Namun, menurut laporan tersebut, Frankfurt bukan satu-satunya klub yang tertarik. Sang penyerang juga bisa pindah ke Spanyol, sementara Union Berlin juga disebut sebagai klub Bundesliga lain yang menginginkannya. Lazio Roma juga telah menghubungi Joselu pada akhir pekan untuk menjajaki kemungkinan transfer.

Statistik apa yang dimiliki Joselu?

Joselu baru melakoni debutnya di tim nasional Spanyol dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-33 dan telah mencatatkan 17 caps (enam gol). Di Euro 2024, ia tampil dalam dua pertandingan dan menjadi juara Eropa bersama La Furia Roja. Sepanjang kariernya, Joselu mencatatkan 199 pertandingan di LaLiga (68 gol), 79 laga di Bundesliga (22 gol), dan 68 penampilan di Premier League (sepuluh gol).