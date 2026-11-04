Menurut laporan tersebut, pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp akan memanggil penyerang Werder Bremen itu pada Kamis untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda, "asalkan tidak ada hal luar biasa yang terjadi hingga saat itu".

Sejak melakoni debutnya di bawah Hansi Flick hampir tepat empat tahun lalu, Füllkrug telah tampil 24 kali untuk Jerman dan mencetak 14 gol. Namun, penampilan terakhirnya terjadi pada musim panas 2025 di putaran final Nations League. Ia terakhir kali dipanggil pada September tahun itu.

Performa Füllkrug sangat buruk setelah pindah dari BVB ke West Ham United pada 2024, termasuk saat ia sempat dipinjamkan ke AC Milan. Namun, ia kembali bersinar sejak pulang ke Werder pada musim panas dan telah mencetak 12 gol dalam sepuluh pertandingan kompetitif. Catatan itu menjadikannya pencetak gol asal Jerman terbanyak di lima liga top Eropa.

Karena itu, belakangan semakin banyak pihak yang menyerukan agar pemain berusia 33 tahun tersebut kembali ke timnas. Klopp, yang memulai perombakan setelah kegagalan di Piala Dunia di Amerika Utara, sejauh ini enggan banyak berkomentar soal Füllkrug. Namun, beberapa pekan lalu ia menegaskan: "Niclas Füllkrug berusia 33 tahun. Itu bukan salah saya!"

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Füllkrug beberapa kali ditanya tentang kemungkinan dipanggil menyusul penampilannya yang luar biasa. Namun, ia menanggapinya dengan hati-hati dan pada suatu kesempatan juga meminta agar topik itu tidak lagi dibahas: "Jika negara saya membutuhkan saya, saya akan selalu siap untuk negara saya. Bahkan jika saya sudah berusia 43 tahun dan saat itu masih dibutuhkan seseorang di kotak penalti. Saya juga akan datang, tetapi saya tidak akan memohon untuk dipanggil."

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Timnas Jerman: Füllkrug dan Ebnoutalib ya, Brunner tidak

Posisi penyerang tengah memang menjadi salah satu sumber kekhawatiran di timnas Jerman. Kai Havertz secara nominal menjadi pilihan utama, tetapi ia bukan penyerang tengah murni. Menurut Sky, Younes Ebnoutalib juga berpeluang besar dipanggil. Ia menjalani debut di bawah Klopp beberapa pekan lalu dan saat ini tampil baik di lini serang Eintracht Frankfurt.

Sebaliknya, pemain timnas junior Paris Brunner dari AS Monaco tampaknya masih harus bersabar. Pemanggilan pemain berusia 20 tahun itu disebut telah "dibahas secara intensif". Namun, delapan gol dalam sebelas pertandingan sejauh musim ini rupanya belum cukup bagi mantan talenta muda BVB tersebut.

Jerman akan menghadapi Serbia pada 13 November dan Belanda tiga hari kemudian. Klopp akan mengumumkan skuadnya untuk dua laga terakhir timnas tahun ini pada Kamis pukul 11.30.