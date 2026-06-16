Kejutan... FIFA Menolak Menyamakan Bendera Irak dengan Bendera Arab Saudi di Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengejutkan Federasi Sepak Bola Irak, setelah menolak permintaan agar Irak diperlakukan setara dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menjelang pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Irak akan memulai pertandingannya di putaran final Piala Dunia 2026 pada Rabu dini hari, saat menghadapi timnas Norwegia di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam pertandingan pertama Grup 9.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Federasi Sepak Bola Irak mengajukan permohonan kepada FIFA agar bendera mereka diangkat dari lapangan saat para pemain menyanyikan lagu kebangsaan sebelum peluit kick-off dibunyikan, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Irak, Omar Qahtan.

Permohonan Federasi Sepak Bola Irak tersebut diajukan karena adanya kalimat "Allahu Akbar" pada bendera tersebut, serupa dengan yang terjadi pada bendera Arab Saudi, yang juga diangkat dari lapangan saat lagu kebangsaan dikumandangkan sebelum pertandingan melawan Uruguay, dini hari Selasa, karena adanya kalimat tauhid "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah".

Jurnalis Irak tersebut mengungkap kejutan besar, di mana ia mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menolak permintaan Federasi Sepak Bola Irak, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terulang lagi pada pertandingan-pertandingan Piala Dunia mendatang.

FIFA menyatakan bahwa lapangan Hard Rock Stadium di Kota Miami, Amerika Serikat, mengalami kerusakan akibat insiden tersebut, yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh para pembawa bendera saat lapangan dalam keadaan basah; oleh karena itu, dikeluarkan keputusan untuk tidak mengulangi hal ini di masa mendatang.

Perlu dicatat bahwa edisi Piala Dunia kali ini menerapkan protokol baru saat lagu kebangsaan dikumandangkan, yaitu dengan meletakkan bendera kedua negara di lapangan, disertai barisan lengkap seluruh pemain masing-masing tim untuk melantunkannya.