Laporan media mengungkap kejutan terkait agenda Rapat Umum Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada Rabu mendatang, menyusul pengunduran diri ketuanya, Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Misehal mengumumkan, pada Senin pagi lalu, pengunduran dirinya dari jabatan sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, setelah tim nasional tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi, pada hari Rabu kemarin, melalui akun resminya di platform "X", mengumumkan undangan kepada klub-klub untuk menghadiri Rapat Umum Luar Biasa pada hari Rabu mendatang, yang akan diselenggarakan melalui konferensi video.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi tidak akan membahas pengunduran diri ketuanya, Yasser Al-Misehal, sesuai dengan agenda rapat umum luar biasa yang telah dikirimkan kepada klub-klub.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa agenda tersebut mencakup beberapa hal administratif terkait rapat, serta pemungutan suara atas beberapa usulan untuk mengubah Anggaran Dasar dan Peraturan Pemilihan, termasuk peningkatan jumlah anggota Dewan Direksi dari 11 menjadi 12.

Perlu dicatat bahwa Yasser Al-Misehal telah memimpin Federasi Sepak Bola Arab Saudi sejak tahun 2019, dan tim nasional Arab Saudi tidak berhasil meraih gelar apa pun selama masa jabatannya, sementara pencapaian terbesarnya adalah lolos ke Piala Dunia dua kali, sebelum tersingkir di babak penyisihan grup.