Kejutan: Dokumen rahasia ungkap keterlibatan Infantino dalam kasus Liga Super

Dokumen mengejutkan mengungkap bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" Gianni Infantino ternyata berencana untuk bermitra dengan proyek Liga Super Eropa.

Kabar mengenai liga yang terdiri dari 20 tim ini menyebar pada April 2021, yang diusulkan untuk menghadirkan perubahan radikal dalam sepak bola antarklub.

Hal itu bakal menciptakan kompetisi baru yang mencakup 15 anggota permanen - termasuk para pendiri bersama Real Madrid, Barcelona, Atletico, Inter Milan, Milan, dan Juventus - serta lima tim yang lolos kualifikasi.

Namun reaksi keras dan penuh amarah terhadap rencana tersebut dari tim-tim yang tersingkir, badan-badan pengelola sepak bola, dan para suporter di seluruh dunia menyebabkan runtuh dan dibatalkannya proyek Liga Super itu.

Pada saat itu, Presiden FIFA Infantino menyatakan kepada kongres Federasi Sepak Bola Eropa bahwa organisasinya mengecam liga baru yang diusulkan tersebut.

Ia berkata: "Di FIFA, kami tidak bisa berbuat lain selain menolak dengan tegas pembentukan Liga Super yang hanya menjadi hak eksklusif kalangan tertentu, yang merupakan pemisahan diri dari institusi-institusi yang ada, dari liga-liga, dari federasi-federasi, dari Federasi Sepak Bola Eropa dan dari FIFA, serta yang berada di luar sistem".

Namun menurut surat kabar Inggris "The Guardian", berkas-berkas mengejutkan kini mengklaim bahwa ia merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek ini.

Laporan itu mengklaim bahwa lembar persyaratan - yang biasanya merupakan pendahuluan bagi sebuah kontrak final dan disahkan - yang tertanggal Oktober 2020 menunjukkan penamaan liga baru tersebut dengan merek dagang FIFA.

The Guardian juga menyebutkan bahwa FIFA bersedia meminggirkan federasi-federasi anggotanya dalam mendorong rencana perubahan periode pertandingan internasional dan mengabaikan federasi-federasi terkait usulan Piala Dunia Antarklub.

Turnamen Piala Dunia Antarklub direncanakan digelar setiap tahun dan dikaitkan langsung dengan Liga Super yang baru.

Dokumen-dokumen yang memberatkan itu, menurut surat kabar tersebut, menunjukkan bahwa FIFA disebut dengan nama "WO1" - sebuah istilah yang digunakan untuk perwira berpangkat tinggi di militer Inggris.

Laporan itu menjelaskan bahwa memo persyaratan menyatakan bahwa Liga Super "terbuka untuk membahas penamaan kompetisi WO1 SL".

Disebutkan juga bahwa FIFA "akan memperoleh porsi kepemilikan yang diistimewakan di Super League", yang menjamin kemampuannya untuk mengambil keputusan mengenai perubahan format dan jadwal, di samping penunjukan seorang chief executive dan pembagian dana.

Ketika surat kabar "The Sun" menghubungi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk meminta komentar, federasi tersebut mengirimkan tautan ke artikel-artikel yang dipublikasikan pada tahun 2021, termasuk komentar Infantino di hadapan kongres Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden FIFA beserta para presiden dari enam federasi kontinental yang menolak untuk mengakui kompetisi tandingan apa pun yang tidak berafiliasi.

Pengungkapan yang aneh ini muncul sepekan setelah pengumuman rencana Infantino untuk menjual saham dalam Piala Dunia melalui lelang terbuka.

Reaksi penuh amarah dari federasi-federasi kontinental dan federasi-federasi sepak bola nasional dan bahkan banyak pihak di dalam FIFA memicu langkah mundur yang cepat dan memalukan dari presiden asal Swiss tersebut, yang kini bertahan mati-matian mempertahankan kekuasaannya setelah sepekan yang memalukan.