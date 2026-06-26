Tim nasional Irak mengalami serangkaian benturan pada menit-menit awal pertandingan melawan tim nasional Senegal yang sedang berlangsung di Toronto, dalam laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Senegal berhasil memimpin lebih dulu pada menit keempat, setelah Abdallah Seck menyambut umpan silang dari tendangan sudut, melepaskan sundulan akurat yang menggetarkan jala gawang setelah bola menyentuh rekan setimnya, Habib Diara.

Penderitaan Irak semakin bertambah pada menit kesepuluh, setelah Rebin Solaka gagal menghalau bola dengan sundulan, sehingga bola menghantam Sadio Mané yang kemudian merebut bola dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Irak, Ahmed Basil, sehingga Solaka terpaksa menjatuhkannya untuk menghentikan ancaman tersebut.

Wasit awalnya hanya memberikan pelanggaran dan kartu kuning kepada Solaka, sebelum akhirnya meninjau ulang insiden tersebut melalui teknologi VAR dan memutuskan untuk memberikan kartu merah langsung kepada bek Irak tersebut karena menganggap insiden tersebut sebagai peluang emas bagi “Asad al-Tiranga” untuk mencetak gol.

Perlu dicatat bahwa Senegal saat ini berada di peringkat ketiga Grup 9 tanpa mengumpulkan poin, setelah kalah dari Prancis (3-1) dan Norwegia (3-2).

Sementara itu, Irak berada di posisi terbawah klasemen tanpa mengumpulkan poin sama sekali, setelah kalah dari Norwegia (4-1) dan Prancis (3-0).