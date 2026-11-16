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Dalam sebuah keputusan yang memicu banyak kontroversi dan keheranan di Spanyol, Pedri kembali disingkirkan dari susunan pemain utama timnas Spanyol dalam pertandingan melawan Inggris. Keputusan ini membuat pelatih Luis de la Fuente terus mengabaikan salah satu talenta terpenting Barcelona, sekaligus memicu perdebatan luas tentang posisi sebenarnya sang pemain di dalam timnas. Benarkah ia telah kehilangan kepercayaan pelatihnya untuk selamanya?

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Absennya Pedri dari susunan pemain utama tidak berlalu begitu saja, bahkan menarik perhatian para analis Axel Torres dan Javier Herraiz secara khusus, yang menganalisis situasinya dalam program radio terkenal "Carrusel Canalla" di stasiun radio "Cadena SER", dalam diskusi panas seputar alasan di balik pengesampingan yang berulang ini.

Axel Torres mengungkapkan keheranannya yang mendalam atas duduknya pemain asal Kepulauan Canaria tersebut di bangku cadangan, mengingat bakat dan statusnya, dengan mengatakan: "Sungguh mengherankan bahwa Pedri menjadi pemain cadangan, mengingat status pemain ini. Sangat mencolok bahwa seorang pemain dengan kualitas dan level seperti ini, dengan peran sepenting ini di tim seperti Barcelona, tidak dimainkan sebagai starter, dan wajar jika diskusi-diskusi seperti ini muncul mengenai hal tersebut."

Torres menambahkan bahwa tim nasional secara khusus kehilangan sebagian dari kualitas yang dimiliki Pedri, dengan menjelaskan: "Tim hari ini kekurangan kemampuan untuk membangun serangan dari belakang di bawah tekanan, dan tampaknya Pedri adalah pemain yang paling mampu menerima bola dan menembus tekanan."

Analis itu juga menjelaskan bagaimana ia memahami pembagian posisi yang dilakukan pelatih di lini tengah, dan mengapa Pedri tidak memainkan peran yang menonjol, dengan mengatakan: "Pelatih memandang bahwa posisi Pedri adalah posisi Fabián. Dan jika Rodri tidak tersedia, maka ia akan menurunkan Zubimendi, dan di lini serang ia memandang Olmo, Fermín, dan Merino."

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Meski mengkritik keputusan pelatih, Torres juga ingin menyoroti kerja De la Fuente, dengan menunjukkan bahwa keputusan-keputusannya sejauh ini berhasil, dengan mengatakan: "Tidak banyak yang bisa dikritik dari pelatih sampai saat ini. Jelas Anda bisa setuju atau tidak setuju dengan suatu keputusan tertentu, tetapi semua keputusannya telah terbukti berhasil."

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Di sisi lain, Javier Herraiz menyampaikan sudut pandang yang sedikit berbeda mengenai penampilan pemain tersebut, dengan menunjukkan bahwa levelnya bersama timnas Spanyol tidak sebaik penampilan yang biasa ia tunjukkan bersama Barcelona, dengan mengatakan: "Pedri adalah satu-satunya pemain di timnas Spanyol yang tampil di bawah levelnya bersama klubnya. Saya tidak melihatnya dalam kondisi terbaiknya, tetapi hari ini saya mengharapkan ia menjadi starter agar kita bisa lebih menguasai bola."

Pendapat ini membuka pintu bagi sebuah pertanyaan besar: apakah masalahnya ada pada Pedri sendiri, atau pada cara ia dimanfaatkan di dalam tim nasional? Pemain yang dianggap sebagai otak di Barcelona, yang memimpin lini tengah dengan penuh percaya diri, tampak kebingungan dalam beberapa kesempatan dengan mengenakan jersey timnas, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran para pendukung Spanyol menjelang laga-laga penting mendatang.

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Di antara pendapat Torres yang memandang Pedri diperlakukan tidak adil, dan pendapat Herraiz yang memandang bahwa ia belum menunjukkan level sejatinya, De la Fuente tetap menjadi pemegang keputusan akhir, dan dialah yang memikul tanggung jawab atas disingkirkannya bintang Barcelona itu dari susunan pemain utama.