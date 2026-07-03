Kejutan di Piala Dunia... Trio Real Madrid mewujudkan impian Mourinho

Masa jabatan kedua pelatih José Mourinho bersama Real Madrid akan dimulai pada 13 Juli mendatang, dengan dilaksanakannya pemeriksaan medis menjelang sesi latihan pertama di Kompleks Olahraga Valdebebas.

Setelah dua musim tanpa gelar, masa persiapan untuk musim baru ini akan menjadi krusial bagi penerapan strategi pelatih baru dan persiapan menghadapi musim mendatang.

Untuk mencapai hal tersebut, Mourinho membutuhkan kembalinya para pemain andalannya secepat mungkin, agar ia dapat mulai bekerja dengan inti tim.

Dalam wawancara keduanya sejak ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid, yang dilakukannya melalui podcast Beast Mode On, José Mourinho mengatakan, “Jujur saja, saya berharap para pemain Real Madrid kalah di Piala Dunia agar mereka bisa berlibur dan kembali ke masa persiapan secepat mungkin.”

“Surat Kabar AS” melaporkan bahwa harapan Mourinho terwujud, karena pemain Turki Arda Güler, pemain Uruguay Fede Valverde, dan pemain Jerman Antonio Rüdiger telah tersingkir dari turnamen tersebut, dan mereka akan tersedia untuk mengikuti masa persiapan hampir sejak awal.

Namun, tidak semua kabar baik bagi pelatih asal Portugal tersebut, karena sebagian besar pemain Real Madrid yang berpartisipasi di Piala Dunia masih melanjutkan perjalanan mereka di turnamen tersebut, yaitu pemain asal Inggris Jude Bellingham, duo Brasil Vinícius dan Endrick, serta trio Prancis Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, dan Tchouaméni, pemain Spanyol Marc Cucurella, pemain Maroko Ibrahim Díaz, pemain Portugal Bernardo Silva, dan pemain Belgia Thibaut Courtois.

Meskipun kelanjutan partisipasi mereka berarti keterlambatan bergabung dalam masa persiapan, semua pemain ini telah menampilkan performa terbaik mereka di Piala Dunia, yang menempatkan tanggung jawab pada Mourinho untuk menggali performa serupa dari mereka di Real Madrid.