Kejutan di Maroko: Wahbi Putuskan Depak 6 Bintang Sekaligus

Tampaknya fase pasca-Piala Dunia 2026 tidak akan berlalu begitu saja di dalam tubuh timnas Maroko, di mana pelatih Mohamed Wahbi mulai mengevaluasi kembali para pemain yang ia andalkan selama turnamen, sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan besar pada susunan skuad, guna persiapan menghadapi agenda mendatang.

Data yang ada menunjukkan bahwa pelatih asal Maroko itu kini yakin akan perlunya memperbarui komposisi pemain Maroko, setelah ia merasakan kebutuhan akan opsi yang lebih beragam dan efektif, khususnya di lini bangku cadangan, hal yang mendorongnya untuk mempertimbangkan menyuntikkan darah baru ke dalam timnas.

Wahbi Bertahan

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko telah memutuskan untuk mempertahankan Mohamed Wahbi di posisinya sebagai pelatih timnas, meski Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pada babak perempat final, setelah kalah dari timnas Prancis dengan skor dua gol tanpa balas.

Pukulan bagi Enam Pemain

Menurut yang dilansir situs "Sport7" Maroko, Mohamed Wahbi telah memutuskan untuk mencoret 6 pemain yang tampil bersama timnas di Piala Dunia, dari daftar yang akan diumumkan selama jeda internasional mendatang pada bulan September.

Daftar pemain yang berpeluang dicoret meliputi: Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Amine Sbai, Youssef Belammari, Marouane Saadane, dan kiper Mounir El Mohammadi.

Sumber yang sama menambahkan bahwa daftar tersebut juga bisa saja mencoret nama-nama lain, di antaranya Halhal dan Amimoni, dalam rangka proses restrukturisasi yang hendak dilakukan sang pelatih.

Laporan itu menyebutkan bahwa Wahbi cenderung akan memanggil sejumlah pemain baru selama pemusatan latihan internasional yang dijadwalkan pada akhir bulan September, dengan tujuan mencoba pemain-pemain berbeda dan mencari solusi teknis baru, yang memberi timnas lebih banyak variasi dan kualitas, guna persiapan menghadapi agenda mendatang.