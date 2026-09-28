Apakah petualangan Trent Alexander-Arnold di Real Madrid telah berakhir bahkan sebelum dimulai? Sebuah laporan mengejutkan dari Inggris membuka pintu bagi kepulangan sensasional bek Inggris itu ke Liga Primer Inggris hanya beberapa bulan setelah kepergiannya dari Liverpool.

Situs Inggris "TeamTalk" mengungkapkan bahwa sejumlah klub besar tengah memantau situasi Trent Alexander-Arnold yang berusia 27 tahun, sebagai persiapan untuk bergerak merekrutnya selama bursa transfer musim dingin mendatang pada Januari.

Trent bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu dari Liverpool, dalam sebuah transfer besar untuk menjadi pengganti Dani Carvajal.

Pemain Inggris itu mengawali kariernya sebagai starter di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, dan terus dimainkan dalam susunan pemain bersama Arbeloa, tetapi pada kenyataannya ia tidak mencapai level yang diharapkan darinya di dalam Santiago Bernabeu.

Mourinho menyingkirkan Trent

Situasi semakin rumit dengan kedatangan Jose Mourinho di puncak jajaran kepelatihan. Setelah Real Madrid mendatangkan pemain Belanda Denzel Dumfries yang secara kasat mata untuk menjadi pengganti Trent, keadaan justru berbalik total, dan Dumfries menjadi pilihan utama yang mengungguli pemain Inggris itu, yang terpaksa bermain bahkan di posisi gelandang demi mencari menit bermain.

Di tengah pemarginalan ini, "TeamTalk" meledakkan kejutan kelas berat, dengan menegaskan bahwa tiga raksasa Liga Primer serius memikirkan untuk memulangkan Trent ke Inggris.

Situs tersebut menjelaskan bahwa Liverpool, mantan klubnya, di samping Arsenal dan Chelsea, menempatkan pemain Real Madrid itu sebagai target potensial untuk memperkuat skuad mereka pada Januari mendatang.

Persoalan tidak berhenti pada ketertarikan saja, bahkan media tersebut mengklaim bahwa sudah ada kontak awal antara klub-klub itu dan lingkaran sang pemain untuk menjajaki kemungkinan kepulangannya.

Meski dengan segala spekulasi ini, laporan yang sama mengindikasikan bahwa bek Inggris itu saat ini tidak berpikir untuk meninggalkan Real Madrid, di mana ia terikat kontrak jangka panjang dengan klub kerajaan itu yang berlaku hingga tahun 2031, dan ia berharap dapat membalikkan keadaan serta meyakinkan Mourinho akan kemampuannya selama beberapa bulan mendatang.



