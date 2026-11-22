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Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Villarreal pada Minggu malam ini dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga. Laga ini sangat penting bagi tim Catalan dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen.

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Dalam pilihannya, Flick memasang gelandang asal Belanda Frenkie de Jong di lini belakang. Ia juga membuat keputusan mengejutkan dengan menurunkan penyerang asal Jerman Karim Adeyemi di lini depan, menggeser Anthony Gordon yang memulai laga dari bangku cadangan.

Frenkie de Jong menempati lini belakang bersama Eric Garcia, Gerard Martin, dan Joao Cancelo, sementara Pau Cubarsi duduk di bangku cadangan sebagai langkah pencegahan setelah cedera yang baru-baru ini ia alami bersama tim nasionalnya.

Pilihan ini mencerminkan keinginan pelatih asal Jerman tersebut untuk memanfaatkan kemampuan De Jong dalam membangun serangan dan membawa bola keluar dari area pertahanan, berkat visi bermainnya yang baik serta kemampuannya menguasai bola di bawah tekanan.

Di sisi lain, Flick mengandalkan Marc Bernal, Pedri, dan Fermin Lopez di lini tengah. Trio ini memadukan kemampuan mengatur tempo permainan, bergerak di antara lini, dan menciptakan peluang.

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Adeyemi Menggantikan Gordon: Perubahan Mencolok di Lini Serang

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Keputusan memilih Karim Adeyemi untuk memimpin lini depan bersama Lamine Yamal dan Raphinha menjadi hal yang menarik perhatian, mengingat Anthony Gordon justru memulai laga dari bangku cadangan.

Kehadiran Adeyemi memberi Barcelona opsi serangan yang mengandalkan kecepatan dan pergerakan di belakang bek lawan. Itulah salah satu keunggulan utama penyerang asal Jerman tersebut, terutama di ruang-ruang yang bisa terbuka di belakang lini pertahanan Villarreal ketika tim tamu maju menyerang.

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Flick tampaknya bertaruh pada variasi solusi serangan alih-alih bergantung pada nama-nama tertentu, dengan Yamal dan Raphinha di sisi sayap, serta kemampuan Fermin Lopez dan Pedri memberikan dukungan dari lini tengah.

Pelatih asal Jerman itu menyimpan Anthony Gordon sebagai kartu cadangan yang bisa dimainkan sepanjang laga, bersama Dani Olmo, Gavi, dan Gabriel Jesus. Hal ini memberinya banyak opsi untuk mengubah bentuk tim sesuai jalannya pertandingan.

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Susunan Pemain Resmi Barcelona Kontra Villarreal

Barcelona tampil dengan formasi 4-3-3 sebagai berikut:

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Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini belakang: Frenkie de Jong, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo.

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Lini tengah: Fermin Lopez, Marc Bernal, Pedri.

Lini depan: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.

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Pemain cadangan: Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Pau Cubarsi, Alex Campos, Jules Kounde, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Gavi, Dani Olmo, Anthony Gordon, dan Gabriel Jesus.

Barcelona Berupaya Kokohkan Posisi Puncak Saat Menjamu Villarreal

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Laga ini datang pada momen penting bagi Barcelona, yang memuncaki klasemen La Liga dengan koleksi 33 poin dari 12 pertandingan hasil 11 kemenangan dan satu kekalahan. Para pemainnya telah mencetak 48 gol dan kebobolan 13 gol.

Tim Catalan itu memiliki poin yang sama dengan Real Madrid di peringkat kedua, yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Karena itu, kemenangan atas Villarreal menjadi peluang penting untuk kembali membuka jarak tiga poin dalam persaingan perebutan gelar.

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Sebelum jeda internasional, Barcelona menutup rangkaian laganya dengan kemenangan berharga 2-1 atas Atletico Madrid di kandang lawan berkat dua gol Fermin Lopez. Hasil itu menjadi kemenangan ketiga beruntun mereka di semua kompetisi sekaligus melanjutkan start impresif pada musim ini.

Sementara itu, Villarreal memasuki laga ini dari peringkat kedelapan dengan 15 poin. Dari 12 pertandingan, mereka meraih empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan, dengan torehan 17 gol dan kebobolan 15 gol.

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Angka-angka tersebut menunjukkan perbedaan besar antara kedua tim dalam hal produktivitas gol. Barcelona sejauh ini telah mencetak 48 gol, berbanding 17 gol milik Villarreal, sehingga pertahanan tim tamu menghadapi ujian berat untuk meredam kekuatan serangan tim Catalan.

Laga ini semakin penting bagi Flick karena berlangsung menjelang periode padat pertandingan. Barcelona dijadwalkan menjalani sembilan laga dalam 27 hari, sehingga meraih kemenangan dan menjaga kebugaran para pemain menjadi target utama staf pelatih dalam fase mendatang.