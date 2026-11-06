Zinedine Zidane, pelatih kepala tim nasional Prancis, pada hari Jumat ini mengumumkan daftar pemain keduanya sejak menangani Les Bleus, sebagai persiapan menghadapi dua laga mendatang melawan Italia dan Turki dalam kompetisi UEFA Nations League.

Daftar ini hadir setelah pengumuman pertama yang dinantikan pada September lalu, di mana Zidane melanjutkan kepemimpinan teknisnya atas tim nasional Prancis pada periode internasional berikutnya; sebab tim Les Bleus akan bertandang ke markas Italia pada 12 November ini, sebelum menjamu tim nasional Turki pada 15 November, dalam dua laga penentu untuk memperebutkan tiket lolos ke perempat final turnamen, di mana hasil imbang sudah cukup bagi Prancis untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya secara resmi.

Mantan pelatih Real Madrid itu menghadapi sejumlah tantangan selama jeda internasional saat ini di tengah absennya sejumlah besar pemain inti karena cedera; di mana William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), dan Esteban Lepaul (Rennes) absen.

Bergabung pula dalam daftar pemain yang absen adalah bek Dayot Upamecano, yang akan absen pada laga melawan Italia karena akumulasi kartu, hal yang mendorong Zidane memanggil wajah-wajah baru dan nama-nama yang kembali untuk menutupi kekurangan jumlah pemain.

Daftar ini diwarnai kejutan besar dengan dipanggilnya penyerang Pablo Pagis untuk mencatatkan penampilan perdananya bersama tim senior, di samping kembalinya Aurélien Tchouaméni ke lini tengah Les Bleus, serta hadirnya Malo Gusto untuk menggantikan absennya Koundé yang cedera, di samping dipanggilnya Andy Diouf, Jérémy Jacquet, dan Lucas Da Cunha.

Di lini serang, Zidane mengandalkan ketajaman duet Kylian Mbappé dan Michael Olise, di samping Bradley Barcola, Désiré Doué, dan kembalinya Marcus Thuram. Sementara lini tengah dipimpin oleh Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, dan Warren Zaïre-Emery, di samping Tchouaméni dalam daftar yang terdiri dari 23 pemain untuk memperebutkan tiket lolos.

Prancis menempati puncak Grup A dengan 10 poin, sementara Italia berada di posisi kedua dengan 7 poin, mengungguli Belgia di posisi ketiga dengan 6 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Berikut daftar pemain Prancis:

Penjaga gawang: Mike Maignan (Milan) - Guillaume Restes (Toulouse) - Robin Risser (Lens)

Lini belakang: Andy Diouf (Inter Milan) - Malo Gusto (Chelsea) - Jérémy Jacquet (Liverpool) - Pierre Kalulu (Juventus) - Ibrahima Konaté (Real Madrid) - Adrien Truffert (Bournemouth) - Dayot Upamecano (Bayern Munich) - Leny Yoro (Manchester United)

Lini tengah: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - Rayan Cherki (Manchester City) - Lucas Da Cunha (Como) - Adrien Rabiot (Milan) - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Lini serang: Bradley Barcola (Liverpool) - Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Kylian Mbappé (Real Madrid) - Michael Olise (Bayern Munich) - Pablo Pagis (Paris FC) - Marcus Thuram (Inter Milan)