Kejutan di Jerman... Bintang tim nasional gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu melawan Paraguay

Tim nasional Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar, setelah kalah dalam adu penalti (3-4) melawan Paraguay. Meskipun eliminasi tersebut sebenarnya bisa dihindari selama 120 menit pertandingan, namun apa yang terjadi dalam adu penalti tersebut mengungkap betapa dalamnya krisis yang sedang dialami tim nasional Jerman.

Surat kabar Jerman "Bild" menyoroti adanya kekacauan besar di balik layar, terutama dalam menentukan penendang, setelah sejumlah bintang menghindar dari tanggung jawab pada momen-momen krusial.

Tendangan penalti keenam menjadi titik balik yang fatal; setelah kedua tim imbang (3-3) dalam lima tendangan pertama, pertandingan memasuki babak “sudden death”. Di sini, bek Bayern Munich, Jonathan Tah, maju untuk menendang bola dengan ceroboh ke atas sudut kiri gawang, dan yang mengejutkan, tendangan ini adalah yang pertama dalam seluruh karier profesionalnya yang panjang.

Dalam laporan terbaru yang disiarkan situs “Foot Mercato”, rekaman televisi yang diambil oleh kamera saluran ZDF memperlihatkan kapten Joshua Kimmich dua kali berturut-turut meminta rekan setimnya, Leon Goretzka, untuk maju dan mengambil tendangan penalti keenam. Meskipun secara teori dan teknis gelandang tersebut tampak lebih mumpuni dan berpengalaman daripada bek Tah untuk menjalankan tugas ini, Goretzka justru menolak mentah-mentah, menundukkan kepalanya karena takut, dan mundur ke belakang—adegan yang memicu gelombang kritik tajam terhadapnya di kalangan pecinta sepak bola Jerman.

Di tengah pelarian massal ini, Tah terpaksa menghadapi tekanan yang luar biasa sendirian, padahal saat itu di lapangan juga terdapat pemain seperti Valdemar Anton, Malik Thiaw, dan pemain muda Nathaniel Brown, serta kiper Manuel Neuer.

Sebelum giliran Tah, pelatih Julian Nagelsmann telah memilih lima penendang pertama yang telah melepaskan tendangan penalti, yaitu: Kai Havertz (gagal), kapten Kimmich (berhasil), Jamal Musiala (berhasil), Nick Voltimadi (gagal), dan Nedim Amiri (berhasil).

Tah mengalami malam yang sangat tragis; sebelum gagal mengeksekusi tendangan penentu, ia sempat mengira telah mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu melalui sundulan, sebelum wasit membatalkannya setelah memeriksa tayangan ulang VAR karena pelanggaran kontroversial yang dilakukan rekan setimnya, Anton, terhadap kiper Paraguay.

Adegan para pemain yang tampak ragu dan enggan menendang ini mengingatkan kita pada final Liga Champions yang terkenal pada tahun 2012 ketika Bayern Munich kalah di kandang sendiri dari Chelsea; di mana saat itu sejumlah bintang juga enggan menendang, sehingga memaksa kiper Neuer untuk maju dan berhasil mengeksekusi tendangan penalti ketiga, sebelum Bastian Schweinsteiger gagal mengeksekusi tendangan kelima dan terakhir.

Dan tersingkirnya tim Jerman dari Piala Dunia dengan cara yang memalukan—bukan hanya dalam adu penalti melawan Paraguay—menjadi bukti tak terbantahkan bahwa generasi ini sama sekali tidak memiliki “mentalitas kemenangan mutlak” dan keberanian di saat-saat kritis, menurut surat kabar Jerman tersebut.