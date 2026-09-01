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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Kejutan di jam-jam terakhir: di balik layar kegagalan Barcelona merampungkan transfer terakhirnya di musim panas

Transfers
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
R. Nijstad
H. Flick
Spanyol
Belanda
Jerman

Klubnya ingin menjualnya di Inggris

Upaya Barcelona untuk merampungkan sebuah transfer pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, yang baru saja berakhir, mengalami kegagalan.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona berusaha memperkuat skuadnya dengan merekrut Rud Nijstad (18 tahun), bek tengah yang berasal dari klub Belanda Twente, pada hari terakhir periode transfer.

Namun niat klub Katalan itu langsung berbenturan dengan tanggapan dari klub Belanda tersebut, yang menolak melepas bek muda mereka yang menjanjikan.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Barcelona sudah berusaha selama beberapa hari untuk mendatangkan Nijstad, seorang bek bertubuh tinggi (1,95 meter) yang memiliki kemampuan tinggi dalam distribusi bola serta potensi menyerang yang besar.

 Laporan dari Belanda menyebutkan adanya tawaran awal senilai 8 juta euro, yang ditolak Twente, namun klub Katalan itu tidak menyerah dan melakukan upaya terakhir hari ini.

Meski demikian, upaya terakhir untuk mengamankan Nijstad ini gagal, dan sumber-sumber dari klub Barcelona menjelaskan bahwa transfer tersebut diurungkan karena sikap klub Belanda itu.

Twente menganggap Rud Nijstad sebagai pemain yang sangat menarik, dan bisa saja menjualnya dengan harga setidaknya lebih dari 10 juta euro, bahkan sejumlah media menyebutkan bahwa klub Belanda itu berniat memperoleh sekitar 50 juta euro untuk menjual pemainnya ke salah satu klub Liga Primer Inggris, sebuah permintaan yang tampak sangat ambisius.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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