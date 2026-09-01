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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Kejutan di jam-jam terakhir: Balik layar kegagalan Barcelona merampungkan transfer musim panas terakhirnya

Transfers
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
R. Nijstad
H. Flick
Spanyol
Belanda
Jerman

Klubnya ingin menjualnya di Inggris

Upaya Barcelona untuk merampungkan sebuah transfer di jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, yang baru saja berakhir, mengalami kegagalan.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona berupaya memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Rueben Nijstad (18 tahun), bek tengah dari klub Belanda Twente, pada hari terakhir periode transfer.

Namun niat klub Catalan itu langsung berbenturan dengan respons dari klub Belanda tersebut, yang menolak melepas bek muda berbakatnya.

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Barcelona telah berupaya selama beberapa hari untuk merekrut Nijstad, seorang bek berpostur tinggi (1,95 meter) yang memiliki keahlian tinggi dalam distribusi bola serta potensi ofensif yang besar.

 Laporan dari Belanda menyebutkan adanya tawaran awal senilai 8 juta euro, yang ditolak Twente, dan klub Catalan itu tidak menyerah lalu melakukan upaya terakhir hari ini.

Kendati demikian, upaya terakhir untuk mengamankan Nijstad ini gagal, dan sumber-sumber dari klub Barcelona menjelaskan bahwa transfer ini dibatalkan karena sikap klub Belanda tersebut.

Twente menganggap Rueben Nijstad sebagai pemain yang sangat menarik, dan bisa saja menjualnya dengan harga setidaknya lebih dari 10 juta euro, bahkan beberapa media menyebutkan bahwa klub Belanda itu berniat mendapatkan sekitar 50 juta euro dari penjualan pemainnya kepada salah satu klub Liga Primer Inggris, sebuah permintaan yang tampak sangat ambisius.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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