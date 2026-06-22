Kejutan di Grup 4... Pangeran Saudi memprediksi skenario pertandingan melawan Spanyol sebelum pertandingan itu berlangsung

Dengan kata-kata singkat yang sarat realisme, Pangeran Abdul Rahman bin Musa'ad, mantan ketua klub Al-Hilal, mengomentari kekalahan telak timnas Saudi Arabia dari Spanyol dengan skor 4-0, sekaligus mengingatkan kembali pada cuitan yang ia tulis 24 jam sebelum pertandingan dimulai, di mana ia memperingatkan akan adanya "hasil yang telak".

Spanyol menelan kekalahan telak 4-0 bagi timnas Saudi, dalam pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026.

Kekalahan ini kembali mengingatkan pada mimpi buruk Piala Dunia: kekalahan 8-0 di Jerman 2002 dan 5-0 di Rusia 2018, sehingga kekalahan 4-0 dari "La Roja" ini pun ditambahkan ke daftar hasil-hasil pahit dalam sejarah partisipasi timnas Saudi.

Dengan hasil ini, perolehan poin Arab Saudi terhenti di satu poin di dasar klasemen, sementara Spanyol melesat ke puncak klasemen dengan empat poin. Meskipun situasinya tampak suram, pintu harapan masih terbuka bagi tim hijau, dengan satu syarat: mengalahkan Cape Verde pada putaran terakhir untuk mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar.

Pangeran Abdul Rahman bin Musa’ad tidak menunggu lama; ia kembali memposting cuitannya yang sebelumnya diunggah sebelum pertandingan melalui platform “X”, di mana ia mengatakan: “Meskipun ada kemungkinan terjadi kejutan, namun sangat masuk akal jika tim nasional Spanyol mengalahkan tim kami besok.”

Ia menambahkan: “Saya berharap skornya tidak terlalu telak, dan apa pun hasilnya, kami masih memiliki pertandingan sulit melawan Cape Verde. Kami berharap, dengan izin Allah, kami dapat melewatinya dan lolos… Bagaimanapun juga, hati kami bersama tim hijau dan kami yakin para pemain tim nasional kami akan memberikan yang terbaik.”

Kemudian, setelah pertandingan, ia melengkapinya dengan komentar hanya dua kata, namun merangkum segalanya: “Yang terjadi adalah hal yang masuk akal.”

Komentar Bin Musa’ad, meski tampak dingin, mengandung dua pesan: pertama, pengakuan atas perbedaan level sebelum pertandingan, dan kedua, berpegang pada secercah harapan terakhir, karena tim Hijau kini berada di persimpangan jalan… Entah kemenangan atas Cape Verde yang mengembalikan semangat, atau perpisahan dini baru yang menambah kenangan di Piala Dunia.