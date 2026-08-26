Dalam dua perkembangan beruntun yang mengguncang fondasi sepak bola dunia, Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" bersiap mencabut ancaman belum pernah terjadi sebelumnya untuk memboikot turnamen-turnamen FIFA, di saat presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino menerima pukulan telak dengan mundurnya Italia, benteng sepak bola Eropa, dari daftar pendukungnya.

Sumber-sumber terpercaya mengungkap kepada kantor berita "Reuters" pada hari Rabu ini bahwa UEFA akan secara resmi menarik kembali keputusan boikot setelah menerima jaminan tegas dari FIFA untuk tidak menghidupkan kembali rencana penjualan saham komersial di Piala Dunia dan turnamen-turnamen besar, yakni rencana yang memicu krisis bulan lalu dan mendorong ke-55 federasi anggota UEFA untuk menyepakati boikot bersama.

Penarikan yang terpaksa ini datang untuk menghindari bencana olahraga, seiring mendekatnya pergelaran Piala Dunia Wanita U-20 di Polandia pada 5 September mendatang, di mana boikot tersebut akan merampas "kesempatan seumur hidup" bagi satu generasi penuh pemain putri muda.

Reuters mengutip pernyataan seorang sumber tingkat tinggi yang terlibat dalam negosiasi: "Ini bukan kekalahan bagi UEFA, melainkan sebuah kenyataan yang berupa menghindari kerugian atas kesempatan seumur hidup bagi para pemain muda. Dan upaya serta tekad untuk perubahan akan terus berlanjut."

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa para pejabat UEFA akan memberitahu komite eksekutif dan para presiden federasi dalam pertemuan penting di Monako besok Kamis, bahwa syarat-syarat pencabutan boikot telah terpenuhi, setelah FIFA menarik usulannya yang kontroversial pada Juli lalu.

Infantino kehilangan sekutu strategis

Dalam pukulan kedua yang lebih keras bagi Infantino, Federasi Sepak Bola Italia FIGC mengumumkan penarikan dukungannya terhadap pencalonan presiden saat ini untuk periode keempat dalam pemilihan Maret mendatang.

Federasi Italia menyatakan dalam pernyataan bernada keras: "Keputusan ini bertujuan untuk mengekspresikan secara jelas dan transparan sikap kami — dengan kesepakatan penuh bersama UEFA dan presidennya Aleksander Ceferin — mengenai inisiatif-inisiatif terkini yang diajukan presiden FIFA sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan kompetisi-kompetisi internasional."

Dengan keputusan ini, Italia bergabung ke dalam daftar yang terus bertambah dari federasi-federasi yang menjauhkan diri dari Infantino, di saat Claudius Schäfer, presiden Asosiasi Liga-Liga Eropa, dalam pernyataan kepada surat kabar "The Athletic" menggambarkannya sebagai tanpa masa depan, seraya menegaskan bahwa FIFA membutuhkan reformasi mendasar.

Isolasi yang kian meningkat bagi presiden FIFA

Tekanan terhadap Infantino meningkat secara belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ia menghadapi seruan mundur dari tiga benua sekaligus: UEFA, Federasi Asia, dan CONCACAF, dengan diskusi yang tengah berlangsung untuk mencabut kepercayaan terhadapnya.

Meski ia masih mendapatkan dukungan dari Federasi Afrika dan Amerika Selatan, upaya-upayanya untuk mengakali federasi-federasi kontinental dan langsung menuju para anggota tampak seperti upaya terakhir untuk bertahan sebelum pemilihan Maret yang diperkirakan akan menyaksikan perlawanan sengit yang paling kuat dalam sejarahnya.