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Kenneth Perez sangat terkesan dengan Thijs Kraaijeveld, seperti terlihat dalam acara Dit was het Weekend di ESPN pada Minggu malam. Bek Feyenoord berusia 19 tahun itu tampil sangat baik dalam De Klassieker melawan Ajax (1-1) dan mengejutkan analis asal Denmark tersebut dengan penampilannya.

Pelatih Giovanni van Bronckhorst menurunkan Kraaijeveld saat menghadapi tim asal Amsterdam itu, sementara Tsuyoshi Watanabe, yang sedang memulihkan diri dari cedera kaki, memulai laga di bangku cadangan. Bek muda itu membalas kepercayaan pelatihnya dengan penampilan yang sangat baik.

“Saya menikmati penampilan Kraaijeveld,” kata Perez mengawali pujiannya. “Saya sama sekali tidak punya ekspektasi terhadapnya. Saya pikir ia akan benar-benar kesulitan menghadapi Tolu Arokodare, tetapi Kraaijeveld bermain sangat tangguh.”

Perez terutama memuji kematangan pemain remaja itu dalam menghadapi De Klassieker. “Ia berusia 19 tahun dan, kalau saya tidak salah, dididik di klub sendiri. Ia benar-benar bermain dengan keyakinan yang ingin Anda lihat dari seorang bek tengah.”

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“Tidak ada keraguan. Ia langsung turun tangan saat diperlukan, terlibat dalam duel ketika harus melakukannya, dan menunda duel jika memang perlu,” lanjut Perez.

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Sambil melihat cuplikan pertandingan, analis asal Denmark itu menyoroti kualitas Kraaijeveld dalam membangun serangan. “Umpan-umpan ini luar biasa. Dengan cara itulah Anda melewati beberapa lini dan melanjutkan permainan.”

Di saat yang sama, Perez mengingatkan agar orang tidak terburu-buru menilai pemain Feyenoord berusia 19 tahun itu. “Sebelum Anda bertanya apakah ia cocok untuk timnas Belanda: tenang dulu,” tambah sang analis sambil tersenyum.

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“Apakah ia cocok untuk timnas Belanda U-21?” tanya Kees Kwakman kemudian. Perez menganggap itu pilihan yang baik, sebelum muncul pula perdebatan mengenai apakah Kraaijeveld harus mempertahankan tempatnya sebagai starter di Feyenoord.

Dalam pembahasan itu, situasi Watanabe turut disinggung. “Anda hanya bisa menurunkan Watanabe jika menempatkan seseorang di sampingnya yang bisa memberinya arahan. Dengan begitu, Watanabe benar-benar bek yang bagus dan berguna, karena ia memang bisa bertahan,” kata Perez.

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Namun, sang analis mempertanyakan apakah Kraaijeveld, di usianya yang masih muda, sudah mampu membimbing rekan setimnya asal Jepang itu. “Kraaijeveld berusia 19 tahun dan juga masih sibuk mengurus permainannya sendiri, jadi saya tidak tahu bagaimana kemampuannya memberi arahan. Namun, dari segi bertahan, menurut saya Watanabe benar-benar bek yang bagus.”