Kejutan di Bernabeu: Liga Futbol Amerika mengacaukan perhitungan Real Madrid

Real Madrid bersiap untuk kembali memperbarui rumput lapangan Stadion Santiago Bernabeu, setelah menjadi tuan rumah pertandingan liga football Amerika (NFL), meski para pejabat klub puas dengan kondisinya saat ini, setelah mereka meyakini akhirnya telah menemukan solusi bagi masalah yang menyiksa permukaan lapangan selama bertahun-tahun. Namun, menggelar acara Amerika tersebut akan memaksa mereka untuk kembali menyiapkan ulang lapangan, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Real Madrid akan menjalani pertandingan terakhirnya di stadion sendiri sebelum acara tersebut menghadapi Leipzig, sementara persiapan untuk menjadi tuan rumah duel Atlanta Falcons dan Cincinnati Bengals akan dimulai pada 21 Oktober. Persiapan ini akan menuntut perluasan area lapangan serta pengecatan garis-garis dan area akhir, serupa dengan yang terjadi tahun lalu.

Karakteristik football Amerika memberikan tantangan besar bagi permukaan lapangan, akibat bobot para pemain, gerakan keras mereka, serta benturan yang berulang, yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada rumput.

Real Madrid tahun lalu telah menjelaskan bahwa benturan antara para atlet yang masing-masing berbobot lebih dari 100 kilogram di atas permukaan lapangan membuat penurunan kondisinya menjadi hal yang wajar.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Setelah pertandingan berakhir, klub akan mengangkat bagian-bagian yang rusak dan menanam rumput baru, dalam sebuah proses yang akan direncanakan secara cermat untuk memperpendek masa pemulihan, dengan tujuan menyiapkan stadion guna menjamu Celta Vigo pada 22 November, dengan memanfaatkan jeda internasional untuk mempercepat pekerjaan perawatan. Pertandingan tersebut diperkirakan akan bertepatan dengan kembalinya Vinicius Junior setelah menjalani hukuman larangan bermain empat laga.

Dalam konteks lain, jadwal pertandingan Real Madrid melawan Valencia di Stadion Mestalla memicu ketidakpuasan manajemen klub, karena dimainkan hanya 72 jam setelah duel melawan Olympiakos di Athena dalam Liga Champions.

Saluran resmi Real Madrid (RMTV) mengkritik penjadwalan ini, dengan menilai bahwa jadwal pertandingan merupakan salah satu alat utama Javier Tebas, presiden LaLiga, untuk menekan klub.

Namun ironisnya, para pemain Real Madrid tidak sepakat dengan keberatan manajemen, bahkan merasa puas dengan jadwal yang ditetapkan untuk pertandingan tersebut, karena akan digelar pada Sabtu 7 November, yang memberi mereka kesempatan untuk menyaksikan pertandingan NFL di Stadion Santiago Bernabeu pada hari Minggu berikutnya.

Klub sebelumnya lebih memilih pertandingan melawan Valencia digelar pada Minggu 8 November, tetapi jadwal itu akan menghalangi para pemain untuk menghadiri pertandingan football Amerika. Dengan adanya sejumlah penggemar olahraga ini di dalam ruang ganti, jadwal yang membuat manajemen Real Madrid marah tampaknya memiliki sisi positif bagi para pemainnya.