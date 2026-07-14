Kejutan di Barcelona... Cedera serius mengancam De Jong dengan absen dalam waktu lama

Gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong, memicu kekhawatiran di dalam skuad Barcelona, setelah mengalami cedera lutut parah yang berpotensi membuatnya absen dalam waktu lama.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", awal masa persiapan untuk musim baru ini tidak berjalan ideal bagi Barcelona, karena sejumlah pemain tim utama menjalani pemeriksaan medis rutin pada hari Senin sebelum dimulainya persiapan.

Tidak semua pemain hadir, karena para pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia diberi beberapa hari istirahat tambahan. Meskipun demikian, baik Ronald Araujo maupun Frenkie de Jong hadir di fasilitas Barcelona, namun yang terakhir justru menjadi sumber kabar buruk.

Pemain internasional Belanda tersebut mengalami cedera serius di lututnya, menurut informasi yang diperoleh surat kabar ini, sementara diagnosis akhir belum ditetapkan, karena gelandang tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan.

Meskipun demikian, kekhawatiran di dalam Barcelona telah mencapai tingkat tertinggi, seiring meningkatnya ketakutan akan skenario terburuk, dan kemungkinan ia absen dari lapangan selama beberapa bulan tidak dapat dikesampingkan, di mana perkiraan menunjukkan kemungkinan ia absen hingga 4 bulan.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Barcelona mengenai cedera tersebut, karena masih harus menunggu laporan medis resmi setelah diagnosis akhir dipastikan, yang tidak akan terjadi sebelum sang pemain menyelesaikan semua pemeriksaan yang diperlukan; namun, indikasi saat ini tampaknya tidak menggembirakan.

De Jong telah mengalami serangkaian cedera dalam beberapa tahun terakhir; musim lalu ia absen selama hampir dua bulan akibat cedera otot paha, yang terjadi pada fase krusial musim antara akhir Februari dan awal April.

Sebelumnya, ia mengalami cedera pergelangan kaki yang memaksanya berhenti bermain dalam dua kesempatan, sehingga ia absen dari lapangan selama total 6 bulan, di mana ia melewatkan 31 pertandingan.