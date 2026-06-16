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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Kejutan di awal bagi para pemain Prancis dan Senegal dalam pertandingan Piala Dunia mereka

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
Prancis
Senegal
AS

Pertandingan yang dinantikan di Piala Dunia


Para pemain Prancis dan Senegal mengalami kejutan di awal pertandingan mereka, pada Selasa malam ini, saat memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa kondisi lapangan di Stadion MetLife, yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut, tidak ideal. Staf teknis Prancis, yang dipimpin oleh Didier Deschamps, menganggapnya mengkhawatirkan, begitu pula pihak Senegal.

 Rumput lapangan sangat pendek dan kering, dengan beberapa area yang rumputnya tipis.

World Cup
France crest
France
FRA
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Iraq
IRQ
World Cup
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Norway
NOR
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Senegal
SEN

Kekhawatiran ini bukanlah hal baru, karena pihak penyelenggara pertandingan Brasil melawan Maroko sebelumnya juga telah menyoroti kondisi lapangan yang buruk, meskipun stadion tersebut dijadwalkan menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada 19 Juli.

 Meskipun demikian, telah dipastikan bahwa kondisi cuaca akan mendukung, dengan suhu berkisar antara 24 dan 25 derajat Celcius.

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