Kejutan di Argentina: Nama Aguero Muncul dalam Penyelidikan Penyelundupan Kokain dan Pencucian Uang

Nama mantan bintang Argentina, Sergio "Kun" Aguero, masuk dalam sebuah penyelidikan yudisial di Argentina terkait sebuah organisasi yang dituduh melakukan perdagangan narkoba internasional dan pencucian uang, setelah dokumen penyelidikan mengungkap upaya dari sejumlah individu yang diduga menjadi anggota geng tersebut untuk memanfaatkan citra dan ketenaran global sang pemain dalam sebuah proyek komersial.

Menurut apa yang tercantum dalam penyelidikan yang diawasi oleh hakim Pablo Yadarola, Aguero bukanlah tersangka dalam kasus ini, tetapi sejumlah anggota organisasi tersebut, yang diyakini memiliki jaringan internasional, berupaya mengaitkan sebuah proyek platform tiket dengan citra mantan penyerang itu, dalam kerangka pergerakan komersial yang saat ini sedang berada di bawah pemeriksaan yudisial.

Pesan-pesan dan berkas yang diekstraksi dari ponsel yang disita oleh otoritas mengungkap adanya negosiasi untuk meluncurkan merek "Tickets Krü", yang terkait dengan sebuah organisasi olahraga elektronik yang didirikan oleh Aguero, di tengah upaya sejumlah anggota kelompok tersebut untuk memanfaatkan nama dan ketenarannya dalam mengembangkan proyek itu.

Menurut penyelidikan, kelompok tersebut diduga terkait dengan penyelundupan kokain dari Bolivia dan penyelundupan narkoba sintetis dari Spanyol, sementara sejumlah orang telah ditangkap, di antaranya Pep, Álvarez, yang memulai aksi mogok makan setelah penangkapannya.

Negosiasi dengan Aguero

Kasus ini mencakup pesan-pesan antara orang-orang yang menurut otoritas terkait dengan organisasi tersebut, di antaranya Diego Francisco Anzaloni, Bono Osiel Di Carlucci, Raúl Omar "Brujo" Manzoni, dan Álvarez, dan sebagian aktivitas mereka berlangsung di sebuah markas yang berlokasi di Jalan Ricardo Bochini di kota Avellaneda, dekat stadion Independiente.

Salah satu pesan yang tercantum dalam berkas kasus bertanggal 30 Januari 2026, di mana Anzaloni berbicara dengan Di Carlucci tentang harapannya untuk segera mencapai kesepakatan dengan Aguero mengenai platform tiket tersebut.

Beberapa pekan kemudian, percakapan lain membahas kemungkinan mengelola proyek melalui beberapa perusahaan, salah satunya terkait dengan seseorang yang oleh para penyelidik disebut sebagai dugaan pengedar narkoba, sementara yang lainnya menyasar proyek yang terkait dengan Aguero.

Pesan-pesan tersebut juga menyinggung sebuah perjalanan ke Meksiko dengan tujuan mendorong negosiasi komersial ke depan, sebelum Anzaloni memberi tahu para perantaranya pada 22 April bahwa ia telah bertemu Aguero secara langsung dan bahwa kesepakatan itu, menurut apa yang tercantum dalam percakapan, telah memasuki tahap akhir.

Penyelidikan juga mengungkap adanya upaya mengumpulkan sekitar 10 ribu euro dari calon investor, karena dokumen menunjukkan bahwa Anzaloni berupaya menyediakan jumlah tersebut agar Aguero tidak perlu ikut menyumbang modal awal proyek.

Semua fakta ini masih berada di bawah penyelidikan yudisial, sementara informasi yang tercantum dalam berkas tidak menunjukkan adanya dakwaan terhadap Aguero sendiri.