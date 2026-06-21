Kejutan di Aljazair... Apakah Yordania akan menjadi korbannya?

Tim nasional sepak bola Aljazair mengalami krisis internal setelah kekalahan telak 0-3 dari tim Argentina dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Para pemain menolak kritik “yang tidak beralasan” yang ditujukan kepada mereka setelah pertandingan melawan juara dunia bertahan yang dipimpin oleh bintang Lionel Messi.

Surat kabar Aljazair “Compétition” melaporkan bahwa para pemain “Pejuang Gurun” tersebut mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam kepada staf pelatih dan anggota delegasi terkait badai pemberitaan yang melanda pasca-pertandingan, sambil menegaskan betapa sulitnya menerima reaksi-reaksi yang “berlebihan” terhadap kekalahan dari tim yang diisi pemain-pemain terbaik dunia dan memuncaki peringkat internasional.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa para pemain terkejut dengan kritik yang meragukan kemampuan teknis mereka, bahkan sampai mempertanyakan kelayakan mereka mengenakan seragam tim nasional setelah hanya satu pertandingan, sementara para pemain menganggap bahwa beberapa analis dan jurnalis telah melampaui batas analisis olahraga yang objektif.

Gelandang Hisham Boudawi, bintang klub Nice asal Prancis, sangat terpengaruh oleh kerasnya kritik yang ditujukan pada penampilannya saat menghadapi “La Tango”, yang mendorong para pemimpin tim untuk turun tangan guna meredam krisis dan menjaga konsentrasi para pemain menjelang pertandingan penentu melawan Yordania.

Tim asuhan pelatih Vladimir Petković berupaya mengubah rasa frustrasi dan kemarahan tersebut menjadi energi positif dalam laga melawan Yordania, yang menjadi titik balik krusial dalam perjalanan tim di turnamen ini, di mana “Al-Khudr” mengandalkan kemenangan untuk menghidupkan kembali harapan lolos ke babak kedua, serta memberikan satu-satunya respons meyakinkan di lapangan untuk membungkam para pengkritik dan mengakhiri perdebatan seputar kemampuan tim.