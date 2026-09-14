Kejutan di Al Hilal: Cedera Menunda Debut Watkins di Liga Champions Asia

Para pendukung klub Al Hilal menerima kabar mengejutkan menjelang laga pertama mereka di Liga Champions Asia Elite melawan wakil Qatar, Al Gharafa, setelah dipastikan absennya penyerang asal Inggris Ollie Watkins.

Al Hilal akan menjamu Al Gharafa besok Selasa di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan pertama fase liga di turnamen Asia tersebut.

Dan 24 jam sebelum pertandingan Asia itu, klub Al Hilal mengumumkan absennya Watkins dari sesi latihan terakhir yang dijalani tim hari ini, Senin, sebagai persiapan menghadapi laga tersebut.

Al Hilal menyebutkan, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di situs "X", bahwa penyerang asal Inggris itu menjalani sesi terapi di klinik medis Pusat Olahraga Al Majidiyah, akibat merasakan nyeri di punggung bagian bawah.

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Dengan demikian, dipastikan bahwa Watkins akan absen dari laga pertama Al Hilal di edisi berjalan Liga Champions Asia Elite, sehingga pemain asal Prancis Mohamed Kader Meite menjadi kandidat terkuat untuk memimpin lini serang tim menghadapi Al Gharafa.

Absennya penyerang asal Inggris itu merupakan pukulan besar bagi Al Hilal, terlebih ia tampil sangat gemilang sejak kedatangannya ke tim pada periode transfer musim panas lalu dari Aston Villa, di mana ia tampil dalam 4 pertandingan, mencetak 3 gol dan membuat dua assist di antaranya.

Perlu diingat bahwa Al Hilal tersingkir dari edisi lalu Liga Champions Asia Elite di babak perempat final, usai kekalahan dari wakil Qatar Al Sadd melalui adu penalti, sementara mereka tetap menjadi tim tersukses di turnamen ini sepanjang sejarah, dengan koleksi 4 gelar.