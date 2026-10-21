Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Kejutan di Al-Awwal Park: Al-Nassr tanpa transfer baru hingga akhir musim!

Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Si Pemain Kelas Dunia" dalam Masalah

Klub Al Nassr tidak akan mampu melakukan transfer pemain baru hingga akhir musim ini, menurut laporan sejumlah media.

Al Nassr hanya mendatangkan satu pemain asing selama bursa transfer musim panas lalu, yaitu gelandang asal Portugal Samu Costa dari klub Spanyol Real Mallorca.

Jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al Muraisel melontarkan kejutan besar, setelah ia menegaskan bahwa Al Nassr tidak akan mendatangkan pemain lain pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Al Muraisel menjelaskan, dalam pernyataan kepada "Nabd Tuwaiq": "Dengan kemungkinan 90%, Al Nassr tidak akan bisa mendaftarkan pemain baru pada mercato musim dingin, dan akan tetap dengan skuad saat ini hingga musim panas mendatang, serta saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada periode musim panas."

Al Nassr mengalami krisis keuangan yang berat, di mana laporan sejumlah media mengungkap adanya utang yang jatuh tempo senilai 800 juta riyal Saudi, yang menyebabkan terbatasnya gerak klub pada mercato musim panas.

Akibat situasi sulit ini, laporan sejumlah media menegaskan bahwa Dana Investasi Publik Arab Saudi ingin menjual 70% saham klub ibu kota tersebut, di tengah adanya sejumlah negosiasi selama periode terakhir.

Perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub Milan, dianggap sebagai pihak yang paling dekat untuk mengakuisisi saham tersebut, dengan nilai satu miliar riyal Saudi, disertai pelunasan utang yang jatuh tempo pada klub, menurut laporan yang sama.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google