Kejutan di Al-Awwal Park: Al-Nassr tanpa transfer baru hingga akhir musim!

Klub Al Nassr tidak akan mampu melakukan transfer pemain baru hingga akhir musim ini, menurut laporan sejumlah media.

Al Nassr hanya mendatangkan satu pemain asing selama bursa transfer musim panas lalu, yaitu gelandang asal Portugal Samu Costa dari klub Spanyol Real Mallorca.

Jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al Muraisel melontarkan kejutan besar, setelah ia menegaskan bahwa Al Nassr tidak akan mendatangkan pemain lain pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Al Muraisel menjelaskan, dalam pernyataan kepada "Nabd Tuwaiq": "Dengan kemungkinan 90%, Al Nassr tidak akan bisa mendaftarkan pemain baru pada mercato musim dingin, dan akan tetap dengan skuad saat ini hingga musim panas mendatang, serta saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada periode musim panas."

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

Al Nassr mengalami krisis keuangan yang berat, di mana laporan sejumlah media mengungkap adanya utang yang jatuh tempo senilai 800 juta riyal Saudi, yang menyebabkan terbatasnya gerak klub pada mercato musim panas.

Akibat situasi sulit ini, laporan sejumlah media menegaskan bahwa Dana Investasi Publik Arab Saudi ingin menjual 70% saham klub ibu kota tersebut, di tengah adanya sejumlah negosiasi selama periode terakhir.

Perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub Milan, dianggap sebagai pihak yang paling dekat untuk mengakuisisi saham tersebut, dengan nilai satu miliar riyal Saudi, disertai pelunasan utang yang jatuh tempo pada klub, menurut laporan yang sama.