Kejutan di Al-Ahli... Terungkapnya status Abu Al-Shamat dan Ibanez menjelang laga melawan Al-Fayha

Laporan media mengungkap susunan skuad Al-Ahli Jeddah yang akan bertandang ke Kota Al-Majma'ah untuk menghadapi Al-Fayha dalam Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha, besok Rabu, di Stadion Al-Majma'ah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Jurnalis Saudi, Walid Saeed, melalui akun resminya di platform "X", mengatakan bahwa pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang memimpin tim Al-Ahli Jeddah, memutuskan untuk mencoret bek Brasilnya, Roger Ibanez, dari daftar pemain yang akan bertanding.

Bek asal Brasil tersebut mengalami cedera saat timnya menang 3-0 atas Dhamak, Sabtu lalu, di Stadion Al-Inmaa, pada putaran ke-27 Liga Roshen, di mana ia meninggalkan lapangan pada menit ke-52, digantikan oleh Mohammed Suleiman Bakr.

Meskipun Ibanez telah pulih dari cederanya, Yassine memutuskan untuk memberinya istirahat agar siap untuk awal perjalanan tim di Liga Champions Asia Elite, pada Senin mendatang, saat menghadapi Al-Duhail dari Qatar, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, pada babak 16 besar.

Di sisi lain, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk memasukkan kembali sayap asal Saudi, Saleh Abu Al-Shamat, ke dalam skuad, setelah ia absen dari tim sejak pertandingan melawan Al-Hilal pada 18 Maret lalu, di babak semifinal Piala Khadim Al-Haramain, akibat menjalani operasi.

Sedangkan kejutan terbesar adalah masuknya penyerang muda Brasil, Ricardo Matheus, ke dalam skuad, untuk melengkapi delapan pemain asing, di tengah absennya para bek; Brasil Roger Ibanez dan Turki Merih Demiral, serta gelandang Prancis Valentin Atangana.

Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga Liga Roshen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.