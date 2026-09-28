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Kejutan Dembele bukan satu-satunya: Zidane bikin terkejut bintang-bintang Prancis jelang laga kontra Belgia

Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
O. Dembele
M. Olise
Belgia
Prancis
Aljazair
Maroko

Malam penuh pilihan berani!

Seluruh perhatian tertuju malam ini, Senin, pada laga puncak yang dinanti-nantikan antara Belgia dan Prancis, dalam ajang persaingan Grup Satu Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di tengah suasana penuh antisipasi menyusul kejutan-kejutan Zinedine Zidane, pelatih Prancis, dalam pilihan pemain intinya, serta penempatan sejumlah nama besar di bangku cadangan.

Timnas Belgia memasuki laga dengan formasi 4-3-3, di mana Senne Lammens menjaga gawang Belgia, di depan kuartet pertahanan Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, dan Joaquin Seys.

Di lini tengah, hadir Romeo Lavia bersama Youri Tielemans, sementara Kevin De Bruyne bergerak di posisi lebih maju, untuk memimpin pembangunan serangan dan menciptakan ancaman.

Charles De Ketelaere memimpin lini depan, ditemani Diego Moreira dan Mika Godts, guna mencari cara memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter menghadapi timnas Prancis.



Di sisi lain, susunan pemain Prancis di bawah kendali Zidane menyimpan banyak kejutan, yang paling mencolok adalah absennya Ousmane Dembele dari susunan inti, di tengah menepinya Kylian Mbappe dari laga akibat cedera.

Kejutan Prancis tak berhenti di situ, karena sejumlah nama besar duduk di bangku cadangan, dipimpin oleh Rayan Cherki, Michael Olise, Adrien Rabiot, dan Jules Kounde, di samping Dembele.

Timnas Prancis mengandalkan formasi 4-3-3, dengan Mike Maignan mengawal gawang, dan di depannya Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, dan Andy Diouf.

Di lini tengah, Eduardo Camavinga dan Magnes Akliouche mengemban tugas menopang tim, sementara Lucas Da Cunha mengisi posisi jangkar, dengan tujuan memaksakan penguasaan atas area manuver.

Esteban Lepaul memimpin serangan Prancis, bersama Bradley Barcola dan Desire Doue, dalam upaya menembus pertahanan Belgia dan memenangi laga puncak Eropa ini.




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