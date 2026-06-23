Kejutan dari Liverpool kembali menempatkan Mohamed Salah di pusat perhatian di Merseyside

Meskipun ia telah meninggalkan Anfield pada akhir musim lalu, Liverpool tidak mau membiarkan prestasi bersejarah Mohamed Salah di Piala Dunia 2026 berlalu begitu saja.

Sebuah penghormatan mendadak dari akun resmi klub Inggris tersebut kembali mengangkat hubungan antara "Raja Mesir" dan para penggemar The Reds ke permukaan, serta memicu spekulasi mengenai masa depan yang pintunya belum tertutup sepenuhnya.

Liverpool merayakan mantan bintang mereka, Mohamed Salah, dengan cara yang mengesankan, setelah ia memimpin timnas Mesir meraih kemenangan pertama dalam sejarah "Firaun" di Piala Dunia, selama ajang Piala Dunia 2026.

Salah yang berusia 34 tahun menampilkan performa luar biasa saat menghadapi Selandia Baru di Vancouver, Kanada, dan membalikkan ketertinggalan timnas negaranya 0-1 menjadi kemenangan bersejarah dengan skor 3-1. Ia mencetak gol pembuka sendiri, lalu menciptakan gol ketiga melalui tendangan sudut yang cermat, sekaligus menegaskan bahwa usia hanyalah angka ketika menyangkut penentuan hasil di momen-momen besar.

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Salah menjadi titik balik mutlak di babak kedua, di mana ia memikul tim di pundaknya dan memimpin mereka untuk menulis halaman baru dalam sejarah partisipasi Mesir di Piala Dunia.

Setelah pertandingan, kapten tim Firaun itu mengunggah foto perayaannya atas pencapaian tersebut melalui akun Instagram-nya, dan akun resmi Liverpool pun mengejutkannya dengan komentar ucapan selamat khusus. Klub tersebut memuji pencapaian bersejarah Salah bersama timnas negaranya, sebuah gestur yang menegaskan bahwa hubungan antara kedua belah pihak tidak berakhir dengan kepergiannya, dan bahwa Anfield masih menyimpan tempat istimewa bagi legenda mereka.

Kejutan tidak berhenti pada ucapan selamat dari klub, karena mantan bintang Inggris Michael Owen memicu perdebatan luas melalui pernyataan yangdilansir media, di mana ia mengisyaratkan bahwa kembalinya Salah ke Liverpool “bukanlah hal yang mustahil”.

Owen menyoroti bahwa perubahan apa pun yang akan terjadi dalam jajaran pelatih mungkin akan membuka kembali peluang bagi bintang Mesir tersebut, terutama di tengah pertanyaan yang terus bermunculan mengenai masa depan lini serang The Reds setelah kepergian salah satu pencetak gol terkemuka mereka dalam dekade terakhir.

Salam kejutan dari Liverpool dan pernyataan Owen telah mengembalikan Salah ke sorotan di Merseyside. Sementara ia sedang menorehkan sejarah bersama Mesir di Piala Dunia, tampaknya kisah “Raja Mesir” dengan Anfield belum mencapai akhir.