Kejutan dari Katalonia? Bintang Barcelona mengaku: Saya ingin jersey Ronaldo

Spanyol bersiap menghadapi Portugal, besok Senin, di babak 16 besar Piala Dunia, dalam pertandingan yang diperkirakan akan menjadi pertarungan antara dua generasi yang berbeda.

Salah satu pemain tertua di turnamen ini, Cristiano Ronaldo, akan berhadapan dengan beberapa bintang termuda timnas Spanyol, di antaranya Lamine Yamal dan Pau Kubarsi.

Kubarsi mengatakan dalam wawancara dengan RNE Deportes, yang dipublikasikan oleh situs Barca Universal, “Saya sudah pulih dari cedera, tetapi saya tidak ikut serta dalam Liga Bangsa-Bangsa, sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan Cristiano Ronaldo.”

Ia menambahkan, “Kita semua tahu sejarah Ronaldo, dan semua yang telah ia berikan untuk sepak bola. Berada di lapangan bersamanya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.”

Bagi Kubarsi, ini bukan soal persaingan antara Barcelona dan Real Madrid, melainkan pengakuan seorang bek muda terhadap nilai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Kobarsi juga mengungkapkan bahwa ia ingin mendapatkan jersey Cristiano Ronaldo setelah pertandingan melawan Portugal.

Ia menambahkan, “Saya ingin bertukar jersey dengan Ronaldo setelah pertandingan melawan Portugal, tapi pasti akan ada antrean panjang untuk mendapatkan jersey-nya.”

Akun Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, di platform X juga menyoroti pernyataan Kubarsi, yang mengatakan, “Bermain melawan legenda seperti Ronaldo akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saya akan memintanya untuk jersey-nya, tapi pasti akan ada antrean panjang untuk mendapatkannya.”