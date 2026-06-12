Kejutan dari Kano... Donis Sudah Menentukan Susunan Pemain Timnas Arab Saudi untuk Laga Melawan Uruguay

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Giorgos Donis, telah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan perdana Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Uruguay, meskipun masih tersisa 72 jam sebelum pertandingan tersebut.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Uruguay, dini hari Selasa mendatang, di Stadion "Hard Rock" di kota Miami, Amerika Serikat, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Donis memutuskan untuk menghadapi Uruguay dengan susunan pemain yang sama seperti yang diturunkan dalam pertandingan persahabatan terakhir melawan Senegal, Rabu dini hari lalu, yang berakhir imbang tanpa gol.

Yang aneh, susunan pemain tersebut tidak mencantumkan nama Mohammed Kano, gelandang Al-Hilal, meskipun ia adalah satu-satunya pemain yang tampil sebagai starter dalam dua pertandingan persahabatan pertama bersama pelatih asal Yunani tersebut, melawan Venezuela dan Puerto Riko.

Donis akan mengandalkan Mohammed Al-Owais sebagai kiper, Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti, dan Muteb Al-Harbi sebagai empat bek, Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, dan Musab Al-Juwair di lini tengah, serta trio penyerang Mohammed Abu Al-Shamat, Salem Al-Dossari, dan Firas Al-Buraikan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pelatih timnas Saudi akan menetapkan daftar pemain akhir yang akan menghadapi Uruguay dalam sesi teknis beberapa jam sebelum pertandingan.

Sebelum mencapai tahap tersebut, Donis akan memberikan sesi video kepada para pemain untuk mengenali timnas Uruguay, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utamanya, selain menjelaskan strategi taktis "Al-Akhdar" dalam pertandingan tersebut.

Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup 8 pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama tim nasional Uruguay, serta tim nasional Spanyol dan Cape Verde.