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Kejutan dari Belanda dan kembalinya El Nesyri: Wahbi umumkan skuad Maroko untuk dua laga melawan Niger

Morocco vs Niger
Morocco
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Niger vs Morocco
M. Ouahbi
Y. En-Nesyri
Maroko
Niger

Maroko bersiap untuk pemusatan latihan November di tengah absennya sejumlah pemain penting

Mohamed Wahbi, pelatih timnas Maroko, mengumumkan daftar berisi 26 pemain untuk menjalani dua laga kontra Niger pada 13 dan 17 November ini, dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027. Daftar tersebut menandai kembalinya sejumlah nama besar, di samping kejutan berupa pemanggilan Ayoub Oufkir, sayap klub Belanda, AZ Alkmaar.

Youssef En-Nesyri, penyerang Al-Ittihad Saudi, menjadi yang paling menonjol dalam daftar pemain yang kembali ke skuad Maroko, setelah Wahbi memanggilnya kembali.

Oufkir, kejutan paling menonjol

Daftar ini menampilkan kejutan berupa pemanggilan Ayoub Oufkir, yang berusia 20 tahun, lahir di Belanda dan saat ini bermain untuk AZ Alkmaar, setelah menampilkan performa mengesankan bersama timnya.

Wahbi menargetkan untuk mengintegrasikan pemain tersebut secara bertahap ke dalam atmosfer timnas senior, bersama Abdellah Ouazane, sebagai bagian dari rencana memberi talenta-talenta muda kesempatan menimba pengalaman internasional dan mempersiapkan mereka untuk ajang-ajang mendatang, terutama Piala Afrika.

Pertandingan berikutnya
MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Nov 2026

NER

NER

NER

NER

Africa Cup of Nations Qualification

17 Nov 2026

MAR

MAR

Daftar ini juga menandai kembalinya Sofiane Kiyine, pemain Benfica, Reda Belahyane, profesional di Lazio, dan Amine Sbai, sayap Angers, guna memperluas opsi yang tersedia bagi tim pelatih di tengah absennya sejumlah elemen inti.

Absen berpengaruh akibat cedera

Timnas Maroko kehilangan jasa Ismael Saibari, Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi, dan Soufiane El Fawzi karena cedera, sementara Marouane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Samir El Mourabet, dan Toufik Bentayeb juga tersingkir dari daftar, kemungkinan besar karena alasan teknis.

Wahbi memperlakukan pemusatan latihan ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan dua tujuan; melanjutkan upaya memastikan kelolosan, dan pada saat yang sama menguji opsi-opsi baru serta mencoba kombinasi berbeda, sekaligus memberi pemain-pemain menjanjikan kesempatan membuktikan kemampuan mereka.

Daftar timnas Maroko untuk dua laga kontra Niger

- Penjaga gawang: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Pertahanan: Noussair Mazraoui, Anas Salah-Eddine, Sofiane Kiyine, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Ammari.

- Tengah: Ayoub Boualami, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Bilal El Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouazane.

- Serangan: Brahim Diaz, Jassim Yassin, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.

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