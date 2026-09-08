Majalah Prancis "France Football", bekerja sama dengan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", mengumumkan daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik di dunia.

Pengumuman para kandidat untuk penghargaan paling bergengsi di dunia ini dilakukan pada Selasa malam hari ini, sementara nama pemenangnya akan diumumkan dalam sebuah acara akbar yang digelar pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan tersebut.

Acara itu juga akan menyaksikan pengumuman para pemenang untuk penghargaan-penghargaan individu Ballon d'Or lainnya, seperti penghargaan "Yashin" untuk kiper terbaik, penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik, ditambah penghargaan pelatih terbaik, klub terbaik, serta sejumlah penghargaan lainnya.

Anda dapat mengetahui daftar lengkap para kandidat untuk setiap kategori penghargaan Ballon d'Or dari sini.

Berada di deretan teratas para kandidat adalah sejumlah bintang yang tampil gemilang pada musim lalu, baik bersama klub mereka maupun di Piala Dunia 2026, dan yang paling menonjol di antaranya adalah Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, Lionel Messi, kapten Inter Miami dan timnas Argentina, serta gelandang Spanyol Rodri dari Manchester City yang pindah ke Barcelona.

Termasuk di antara kandidat paling menonjol adalah Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, serta Fabian Ruiz, yang meraih gelar Liga Champions Eropa dan Piala Dunia bersama Saint-Germain dan timnas La Roja, bersama pemegang gelar Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis.

Daftar tersebut juga menyaksikan bergabungnya dua pemain Liga Roshn Saudi untuk Para Profesional, yaitu pemain Senegal Sadio Mane, bintang Al Nassr, dan pemain Meksiko Julian Quinones, top skor Al Qadsiah, sementara para pemain timnas Spanyol, sang juara dunia, serta Paris Saint-Germain, sang juara Eropa, mendominasi para kandidat.

Di sisi lain, sejumlah nama yang biasa hadir pada tahun-tahun sebelumnya absen dari daftar ini, yang paling menonjol adalah Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi dan timnas Portugal, serta Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool dan pemain Trabzon saat ini serta kapten timnas Mesir.

Hal itu ditambah dengan tersingkirnya Raphinha, bintang Barcelona dan timnas Brasil, serta Pedri, gelandang Barca dan timnas Spanyol.

Daftar lengkap kandidat penghargaan Ballon d'Or 2026

Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyol)

Marc Cucurella (Chelsea, Spanyol)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Prancis)

Luis Diaz (Bayern Munich, Kolombia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegia)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)

Harry Kane (Bayern Munich, Inggris)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol)

Sadio Mane (Al Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentina)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Prancis)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich, Prancis)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ekuador)

Julian Quinones (Al Qadsiah, Meksiko)

Declan Rice (Arsenal, Inggris)

Rodri (Manchester City, Spanyol)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain, Spanyol)

William Saliba (Arsenal, Prancis)

Ferran Torres (Barcelona, Spanyol)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, Prancis)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

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