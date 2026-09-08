Majalah Prancis "France Football", bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", mengumumkan daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia.

Pengumuman kandidat untuk penghargaan paling bergengsi di dunia ini dilakukan pada Selasa malam ini, dengan nama pemenangnya yang akan diumumkan dalam acara akbar yang digelar pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan tersebut.

Acara ini juga akan menyaksikan pengumuman para pemenang untuk penghargaan individu Ballon d'Or lainnya, seperti penghargaan "Yashin" untuk penjaga gawang terbaik, dan penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik, di samping penghargaan pelatih terbaik, klub terbaik, dan sejumlah penghargaan lainnya.

Anda dapat mengetahui daftar lengkap kandidat untuk setiap kategori penghargaan Ballon d'Or dari sini.

Di antara barisan terdepan kandidat terdapat sejumlah bintang yang tampil gemilang musim lalu, baik bersama klub mereka maupun di Piala Dunia 2026, dan yang paling menonjol adalah Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, Lionel Messi, kapten Inter Miami dan timnas Argentina, serta gelandang Spanyol Rodri, pemain Manchester City yang pindah ke Barcelona.

Termasuk di antara kandidat paling menonjol juga ada Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, dan Fabian Ruiz, yang meraih gelar Liga Champions Eropa sekaligus Piala Dunia bersama Saint-Germain dan timnas La Roja, bersama peraih gelar sebelumnya Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis.

Daftar tersebut juga menyaksikan bergabungnya duo Liga Roshn Saudi Pro League, pemain Senegal Sadio Mane, bintang Al Nassr, dan pemain Meksiko Julian Quinones, mesin gol Al Qadisiyah.

Sebaliknya, sejumlah nama yang biasa hadir pada tahun-tahun sebelumnya absen dari daftar, yang paling menonjol adalah Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi dan timnas Portugal, serta Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool dan pemain Trabzon saat ini serta kapten timnas Mesir.

Hal ini ditambah dengan tersingkirnya Raphinha, bintang Barcelona dan timnas Brasil, dan Pedri, gelandang Barca dan timnas Spanyol.

Daftar lengkap kandidat penghargaan Ballon d'Or 2026

Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyol)

Marc Cucurella (Chelsea, Spanyol)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Prancis)

Luis Diaz (Bayern Munich, Kolombia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegia)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)

Harry Kane (Bayern Munich, Inggris)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol)

Sadio Mane (Al Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentina)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Prancis)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich, Prancis)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ekuador)

Julian Quinones (Al Qadisiyah, Meksiko)

Declan Rice (Arsenal, Inggris)

Rodri (Manchester City, Spanyol)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain, Spanyol)

William Saliba (Arsenal, Prancis)

Ferran Torres (Barcelona, Spanyol)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, Prancis)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

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