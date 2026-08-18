Kejutan dalam perjalanan: apakah Trabzon akan menyatukan Salah dan Benzema?

Laporan media Turki mengejutkan banyak pihak setelah mengisyaratkan kemungkinan bergabungnya penyerang Prancis, Karim Benzema, striker Al Hilal Saudi, ke skuad Trabzonspor, sehingga akan menjadi rekan Mohamed Salah dari Mesir di lini serang.

Masa depan Benzema bersama Al Hilal tampak tidak jelas, karena sejumlah laporan media membicarakan kemungkinan pemutusan kontraknya sebelum bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ditutup.

Al Hilal ingin mendatangkan penyerang baru atas permintaan pelatih Simone Inzaghi, dan sejumlah nama mencuat seperti Harry Kane, Ollie Watkins, dan Victor Osimhen.

Sementara itu, jurnalis terkenal Turki, Yagiz Sabuncuoglu, melalui akunnya di platform X, menyebutkan bahwa Trabzonspor telah menjalin negosiasi dengan Benzema untuk merekrutnya musim panas ini.

Ia menambahkan bahwa Trabzonspor hingga saat ini belum mencapai kesepakatan dengan Al Hilal terkait Darwin Nunez, tetapi klub Turki itu mungkin mengalihkan arahnya kepada rekannya, Benzema, setelah ia "ditawarkan kepada klub, dan pembicaraan antara kedua belah pihak telah dimulai".

Benzema bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin, Januari lalu, setelah memutus kontraknya dengan Al Ittihad, namun ia gagal meraih gelar Liga Roshn Saudi bersama Al Zaeem pada musim lalu.

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