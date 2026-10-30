Hasil pemungutan suara terperinci untuk penghargaan Ballon d'Or 2026 mengungkap pilihan Vincent Garcia, pemimpin redaksi majalah "France Football" sekaligus anggota dewan juri Prancis, yang menempatkan duo timnas Prancis, Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, di posisi teratas, dalam peringkat yang berbeda dari hasil akhir penghargaan yang dimenangkan oleh pemain Inggris, Harry Kane.

Mbappe meraih posisi pertama dalam daftar Garcia dan mengumpulkan 15 poin, unggul atas Dembele, peraih Ballon d'Or 2025, yang berada di posisi kedua. Suara pemimpin redaksi "France Football" ini merupakan suara keempat yang paling mendekati peringkat akhir penghargaan, dan ia juga termasuk salah satu dari 23 pemilih yang menempatkan bintang Real Madrid itu di posisi teratas.

Peringkat yang disusun Garcia mengejutkan terkait pemenang penghargaan, karena Harry Kane hanya menempati posisi keenam, di belakang Lamine Yamal yang menduduki posisi ketiga, Khvicha Kvaratskhelia di posisi keempat, dan Lionel Messi yang berada di posisi kelima.

Pada sisa daftar, pemain Prancis Michael Olise menempati posisi ketujuh, disusul pemain Norwegia Erling Haaland di posisi kedelapan, sementara pemain Spanyol Rodri melorot ke posisi kesembilan setelah sebelumnya berada di posisi keempat dalam peringkat akhir, dan rekan senegaranya Fabian Ruiz berada di posisi kesepuluh atau terakhir.