Nama internasional Mesir Imam Ashour, gelandang Al Ahly, kembali menjadi sorotan di bursa transfer, setelah minat klub Saudi Al Ittihad untuk mendapatkan jasanya kembali mencuat, dalam sebuah langkah yang bisa membuka jalan bagi kembalinya negosiasi antara kedua belah pihak selama periode transfer musim dingin mendatang, di tengah berbagai pertanyaan mengenai sikap pemain dan klub Al Ahly terhadap langkah ini.

Al Ittihad Saudi tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Imam Ashour pada Januari mendatang, setelah sebelumnya nama pemain itu dikaitkan dengan kepindahan ke barisan sang kolonel pada periode transfer musim panas lalu, sebelum akhirnya ia memastikan sikapnya dengan memperpanjang kontraknya bersama Al Ahly hingga tahun 2030.

Surat kabar Saudi "Al Weeam" menyebutkan bahwa Imam Ashour kembali masuk dalam perhitungan Al Ittihad, seiring keinginan klub untuk memperkuat barisannya dengan transfer-transfer besar selama periode transfer musim dingin, dengan menyatakan bahwa manajemen sebenarnya telah mulai mempersiapkan langkah-langkahnya di bursa Januari.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Al Ittihad sedang mengkaji berkas pemain Mesir tersebut dari segala sisi dalam beberapa jam ini, sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan tawaran resmi guna mendapatkan jasanya.

Minat Saudi yang kembali mencuat terhadap Imam Ashour datang di saat pemain itu jauh dari keikutsertaan bersama Al Ahly, setelah ia absen dalam tiga pertandingan terakhir tim melawan Ceramica, Modern Sport, dan Al Mokawloon Al Arab.

Al Ahly sebelumnya telah menjelaskan, melalui situs resminya, bahwa pencoretan Imam Ashour dari pertandingan-pertandingan terakhir hanya karena alasan teknis, dengan menegaskan bahwa pemain itu mengikuti latihan bersama secara normal dan tidak mengalami cedera apa pun.

Gelandang Mesir itu belum memberikan sumbangan yang dinantikan dari sisi angka selama musim ini, karena ia hanya tampil dalam empat pertandingan dengan seragam Al Ahly, tanpa berhasil mencetak satu gol pun atau menciptakan gol bagi rekan-rekannya.

Di sisi lain, Al Ittihad tengah menjalani periode sulit di level hasil kontinental, setelah menelan kekalahan telak di kandangnya dan di tengah pendukungnya sendiri dari Al Ain Uni Emirat Arab dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada laga pekan keempat Liga Champions Asia Elite.

Tim Saudi itu terus kehilangan poin, di saat Al Ain memperkuat posisinya di puncak Grup Barat, setelah menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin, sendirian di peringkat pertama.

Sebaliknya, koleksi poin Al Ittihad membeku di angka empat poin di peringkat kesembilan, sehingga perhitungannya menjadi rumit dalam persaingan memperebutkan tiket lolos, hal yang bisa mendorong manajemen untuk bergerak kuat di bursa transfer musim dingin guna memperkuat tim dengan amunisi-amunisi baru.