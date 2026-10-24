Kini penghargaan Ballon d'Or bukan lagi sekadar perlombaan tahunan tempat para pemain terbaik dunia bersaing memperebutkan penghargaan individu terpenting dalam sepakbola, melainkan telah berubah, selama hampir tujuh dekade, menjadi catatan sejarah yang mendokumentasikan kebangkitan para legenda, pergeseran keseimbangan kekuatan antarklub dan antartim nasional, serta era-era ketika nama-nama tertentu mendominasi permainan. Namun bagaimana jika perbandingan tidak terbatas pada jumlah kemenangan penghargaan tersebut? Dan bagaimana jika setiap partisipasi, setiap posisi puncak, dan setiap kali seorang pemain mendekati puncak diperhitungkan, sehingga sejarah Ballon d'Or ditulis ulang dengan perspektif yang benar-benar berbeda?

Pertanyaan ini membuka pintu bagi sebuah duel statistik yang menarik antara para raksasa sepakbola, yang melampaui perbandingan tradisional menuju pengukuran keberlanjutan dan pengaruh lintas generasi. Dalam sebuah studi statistik yang komprehensif, Santi Garcia Cremades berusaha menyusun ulang lanskap sejarah penghargaan ini, dengan mengubah posisi para pemain dalam pemungutan suara tahunan menjadi poin kumulatif, sehingga memungkinkan pengukuran kehadiran jangka panjang, dan bukan sekadar menghitung jumlah Ballon d'Or yang diangkat oleh setiap bintang.

Hasilnya mengungkap sejumlah kejutan yang layak untuk dicermati; Real Madrid memuncaki daftar klub paling berpengaruh dalam sejarah penghargaan ini, unggul dengan selisih jelas atas rival abadinya, Barcelona, sementara Cristiano Ronaldo menempati peringkat pertama dalam klasifikasi individu berdasarkan poin, mengungguli Lionel Messi dengan selisih tipis, meski bintang Argentina itu lebih unggul dalam jumlah kemenangan Ballon d'Or dan rata-rata poin per partisipasi.

Di level kebangsaan, Jerman menempatkan diri di puncak, dengan memanfaatkan warisan panjang yang dibangun oleh generasi-generasi bintang yang silih berganti, sementara angka-angka mengungkap adanya perbedaan nyata antarnegara dan antarklub dalam cara membangun kehadiran historis mereka, baik melalui sekelompok besar pemain maupun dengan mengandalkan kejeniusan seorang bintang luar biasa, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Formula baru yang menggambar ulang sejarah Ballon d'Or

Studi ini berlandaskan pada analisis atas 69 edisi penghargaan Ballon d'Or yang digelar antara tahun 1956 dan 2025, dengan pengecualian tahun 2020 ketika penghargaan tidak diberikan. Analisis ini mencakup 2.099 catatan pemain di berbagai edisi, dengan representasi 213 klub dan 66 negara atau kebangsaan.

Peneliti tidak hanya bergantung pada jumlah penghargaan yang dimenangkan setiap pemain, melainkan menciptakan sebuah sistem yang memberikan poin secara bertingkat sesuai posisi yang diraih pemain dalam pemungutan suara. Peraih posisi pertama mendapatkan 30 poin, kedua 29 poin, ketiga 28 poin, dan seterusnya, sesuai sistem yang diberi nama P30.

Pentingnya metode ini terletak pada pemberian nilai yang lebih besar kepada keberlanjutan, serta memungkinkan penilaian terhadap para pemain yang mempertahankan kehadiran mereka di antara para kandidat terdepan penghargaan ini selama bertahun-tahun, sekalipun mereka tidak selalu memenanginya setiap kali.

Menurut perspektif ini, nilai seorang pemain tidak berhenti pada jumlah kali ia mencapai puncak, melainkan meluas hingga kemampuannya untuk tetap dekat dengan puncak, bersaing dengan generasi-generasi yang silih berganti, dan mempertahankan posisinya dalam lingkaran elit.

Dengan demikian, studi ini menyajikan bacaan yang berbeda atas sejarah Ballon d'Or, yang tidak menghapus pentingnya gelar-gelar individu, tetapi menambahkan padanya satu tolok ukur lain yang mengukur besarnya kehadiran kumulatif, serta mengungkap perbedaan antara kecemerlangan luar biasa di musim-musim tertentu dan keunggulan yang berkelanjutan sepanjang karier yang panjang.

Real Madrid, kekaisaran historis yang mengungguli Barcelona

Ketika menyangkut pengaruh kumulatif dalam sejarah Ballon d'Or, Real Madrid tidak menyisakan banyak ruang untuk perdebatan menurut hasil studi, setelah mereka memuncaki klasifikasi dengan 3.189 poin, unggul atas Barcelona yang menempati posisi kedua dengan total 2.717 poin.

Selisih antara kedua raksasa Spanyol itu mencerminkan besarnya kehadiran Madrid yang membentang lintas generasi yang silih berganti, sementara Juventus berada di posisi ketiga dengan 2.059 poin, diikuti Bayern Munich dengan 2.027 poin, lalu Milan di posisi kelima dengan 1.829 poin.

Keunggulan Real Madrid tidak terkait dengan satu era emas tunggal atau sekelompok kecil bintang, melainkan dengan kemampuannya mempertahankan posisi di antara klub-klub yang memiliki para pemain terbaik dunia lintas dekade yang berbeda. Klub ini muncul dalam posisi-posisi historis penghargaan selama 57 edisi, mulai dari era Alfredo Di Stefano dan Raymond Kopa, hingga era Cristiano Ronaldo dan para bintang yang mengenakan jersey tim di periode-periode berikutnya.

Salah satu statistik mengungkap rahasia penting di balik keunggulan ini; Cristiano Ronaldo mengumpulkan 261 poin untuk Real Madrid sepanjang kariernya yang terkait dengan klub tersebut, tetapi ia hanya berkontribusi 8,2% dari total poin historis klub yang mencapai 3.189 poin.

Ini berarti bahwa posisi klub tidak dibangun atas satu pemain, betapapun hebatnya, melainkan terbentuk melalui rangkaian panjang bintang yang menjaga kehadiran tim dalam perlombaan Ballon d'Or, dan meninggalkan jejak mereka di periode-periode waktu yang berbeda.

Adapun Barcelona, sebagian besar perolehan historisnya terkait dengan Lionel Messi, yang berkontribusi 14,9% dari total poin klub yang mencapai 2.717 poin. Hal ini mencerminkan pengaruh luar biasa bintang Argentina itu di salah satu periode paling menonjol klub Catalan tersebut, tanpa menghapus kontribusi generasi-generasi lain yang menjaga posisinya di antara raksasa Eropa.

Setelah Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, dan Milan, Manchester United berada di posisi keenam dengan 1.636 poin, lalu Inter Milan dengan 1.362 poin, Liverpool dengan 1.098 poin, Ajax dengan 734 poin, dan Manchester City dengan 719 poin.

Daftar ini menegaskan bahwa pengaruh dalam sejarah Ballon d'Or tidak selalu terkait dengan satu era atau satu nama tunggal, melainkan terbentuk dari akumulasi pencapaian individu-individu selama bertahun-tahun yang panjang.

Cristiano Ronaldo menang poin, Messi memenangkan pertarungan penghargaan

Perbandingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tampak lebih menarik ketika diukur dengan angka kumulatif, setelah studi memberikan bintang Portugal itu posisi teratas dengan 460 poin, berbanding 450 poin untuk sang rival asal Argentina.

Selisih antara kedua legenda itu tidak lebih dari sepuluh poin, yang mencerminkan kedekatan mencolok antara dua karier luar biasa yang mendominasi sepakbola dunia selama bertahun-tahun, dan masing-masing mendefinisikan ulang standar kecemerlangan individu serta keberlanjutan di puncak.

Namun gambarannya berubah ketika beralih dari total poin ke jumlah kemenangan penghargaan dan rata-rata poin per partisipasi. Messi memenangkan Ballon d'Or delapan kali, unggul tiga penghargaan atas Cristiano Ronaldo, serta naik ke panggung pengangkatan 14 kali, berbanding 12 kali untuk bintang Portugal itu. Messi juga unggul dalam rata-rata poin per partisipasi, setelah rasionya mencapai 28,125 poin, berbanding 25,556 poin untuk Ronaldo.

Angka-angka ini mengungkap perbedaan dalam sifat keunggulan antara kedua bintang; Cristiano memanfaatkan panjangnya karier kompetitifnya dan kemampuannya untuk tetap berada dalam lingkaran persaingan penghargaan selama bertahun-tahun, yang memperkuat perolehan kumulatifnya dan memberinya keunggulan dalam total poin. Sebaliknya, Messi menonjol dengan tingginya rata-rata hasilnya, banyaknya jumlah kali ia mengakhiri pemungutan suara di posisi-posisi terdepan, di samping keunggulannya dalam jumlah kemenangan penghargaan.

Perbandingan ini tidak memberikan putusan akhir mengenai siapa yang terbaik di antara kedua legenda itu, melainkan menjelaskan bahwa hasilnya berbeda tergantung tolok ukur yang digunakan. Angka kumulatif memberi Ronaldo keunggulan, sementara timbangan condong ke Messi ketika memperhitungkan gelar dan rata-rata poin. Dengan demikian, persaingan di antara keduanya tetap terbuka bagi beragam pembacaan, bahkan ketika perjalanan karier sepakbola diubah menjadi persamaan-persamaan statistik yang cermat.

Jerman bertakhta di puncak kebangsaan, Italia dan Prancis mengejar

Di level tim nasional dan kebangsaan, raut puncak berubah dibandingkan klasifikasi klub, di mana Jerman menempati posisi pertama dengan 3.854 poin, unggul atas Italia yang mengumpulkan 3.229 poin, lalu Prancis dengan 2.976 poin, Inggris dengan 2.821 poin, dan Spanyol dengan 2.551 poin.

Hasil-hasil ini mencerminkan pengaruh historis mazhab-mazhab sepakbola Eropa dalam penghargaan Ballon d'Or, sekaligus mengungkap kemampuan sejumlah negara untuk menghasilkan generasi-generasi pemain yang silih berganti yang menjaga kehadiran mereka dalam pemungutan suara lintas dekade yang berbeda.

Keunggulan Jerman berlandaskan pada distribusi poin yang relatif luas di antara sekelompok bintang, alih-alih terkait dengan satu pemain yang mendominasi sebagian besar perolehan. Pemain Jerman yang paling berkontribusi pada total negaranya hanya mewakili 8,3% dari total poin.

Pola yang sama muncul di Italia, di mana persentase kontribusi pemain paling produktif hanya mencapai 6,9%, yang mencerminkan dalamnya kehadiran historis para bintang Italia dalam catatan penghargaan. Namun gambarannya jelas berbeda ketika melihat Portugal dan Argentina.

Cristiano Ronaldo sendirian mewakili 29,9% dari total poin historis Portugal, yang menjelaskan besarnya pengaruhnya dalam catatan negaranya. Adapun Argentina tampak lebih terkait dengan bintang terdepannya, karena Messi mewakili 44,5% dari total poinnya dalam klasifikasi.

Dengan kata lain, hampir separuh perolehan Argentina terkait dengan jejak satu pemain, yang memenangkan Ballon d'Or delapan kali, dan meninggalkan dampak luar biasa dalam sejarah permainan. Di sini muncul sebuah paradoks penting; sementara Jerman dan Italia membangun bobot historis mereka melalui kelompok bintang yang beragam, Portugal dan Argentina memanfaatkan secara besar keberadaan pemain-pemain luar biasa yang berkontribusi mengangkat perolehan negara mereka.

Dari dominasi Manchester United hingga era emas Barcelona

Studi ini tidak hanya mengurutkan klub dan kebangsaan sepanjang sejarah, melainkan membagi hasil ke dalam periode-periode waktu untuk menjelaskan bagaimana pusat-pusat kekuatan berpindah dari satu klub ke klub lain. Antara tahun 1956 dan 1959, Real Madrid memaksakan dominasinya dengan 260,5 poin, dengan memanfaatkan permulaan historis penghargaan dan kecemerlangan para bintangnya di era itu.

Pada dekade 1960-an, puncak berpindah ke Manchester United, yang mengumpulkan 389 poin pada dekade yang menyaksikan kemunculan nama-nama besar, di antaranya Bobby Charlton. Adapun dekade 1970-an menjadi milik Bayern Munich, yang meraup 541 poin, didorong oleh pengaruh generasi luar biasa yang dipimpin Franz Beckenbauer, sebelum Juventus menempatkan diri di puncak dekade 1980-an dengan 452 poin.

Pada dekade 1990-an, giliran Milan, yang mengumpulkan 494 poin, selama periode saat klub Italia itu menjadi salah satu kekuatan sepakbola paling menonjol di benua Eropa. Dengan dimulainya milenium baru, Real Madrid merebut kembali puncak, setelah meraup 649 poin antara tahun 2000 dan 2009, menegaskan kemampuannya untuk kembali ke garis depan di lebih dari satu fase historis.

Namun periode 2010 hingga 2019 menyaksikan lonjakan luar biasa bagi Barcelona, yang mengumpulkan 930 poin, perolehan tertinggi yang dicatatkan sebuah klub di salah satu periode yang dibahas dalam studi. Era Messi merupakan faktor sentral dalam dominasi ini, yang terkait dengan kehadiran berkelanjutan klub Catalan itu di posisi-posisi teratas pemungutan suara.

Pada periode yang membentang dari 2021 hingga 2025, Real Madrid kembali ke puncak dengan 378 poin, merebut kembali posisi yang sebelumnya telah ditempatinya di fase-fase lain sejarah penghargaan.

Di level kebangsaan, periode-periode waktu menyaksikan transformasi yang sejajar; Hungaria memuncaki fase pembuka, lalu Italia mendominasi dekade 1960-an, dan Jerman mendominasi dekade 1970-an serta 1980-an, sebelum Italia kembali ke puncak pada dekade 1990-an.

Pada dekade pertama milenium kedua, Brasil memuncaki dengan 758 poin, sementara Spanyol unggul pada periode 2010 hingga 2019 dengan total 625 poin. Adapun pada periode terakhir, Prancis tampil di garis depan dengan 302 poin.

Transformasi-transformasi ini menjelaskan bahwa peta keunggulan dalam Ballon d'Or tidaklah tetap, melainkan berubah seiring pergantian generasi, bintang, dan era saat mazhab-mazhab sepakbola tertentu memaksakan pengaruhnya di kancah dunia.

Benfica sandera kejeniusan Eusebio, Real Madrid model keberlanjutan

Angka-angka mengungkap perbedaan lain antarklub, yang berkaitan dengan sejauh mana ketergantungan mereka pada satu bintang dalam membentuk posisi historis mereka. Benfica dari Portugal menonjol sebagai contoh paling jelas dari pola ini, setelah Eusebio berkontribusi 53,8% dari total poin klub dalam sejarah Ballon d'Or.

Persentase ini berarti bahwa lebih dari separuh perolehan historis Benfica terkait dengan nama satu pemain, sebagai petunjuk akan besarnya pengaruh yang ditinggalkan Eusebio dalam sejarah klub dan posisinya di antara nama-nama paling menonjol yang dikenal sepakbola.

Di Arsenal, Thierry Henry berkontribusi 31,6% dari total poin, sementara persentase kontribusi Kylian Mbappe dalam perolehan Paris Saint-Germain mencapai 24,7%. Adapun di Manchester City, Kevin De Bruyne memiliki bagian terbesar dengan 21,1%.

Di sisi lain, klub-klub seperti Real Madrid dan Juventus memperlihatkan model yang lebih beragam dalam distribusi poin di antara para pemain. Persentase kontribusi pemain paling berpengaruh tidak melampaui 8,2% dalam kasus Real Madrid, dan 8,1% dalam kasus Juventus. Manchester United juga memperlihatkan distribusi yang relatif lebih luas, di mana Bobby Charlton berkontribusi 12,7% dari total poin klub.

Angka-angka ini menjelaskan bahwa ada dua model berbeda untuk membangun warisan sepakbola; yang pertama bergantung secara besar pada seorang bintang luar biasa yang meninggalkan jejak tak terhapuskan, dan yang kedua berlandaskan pada pergantian generasi serta banyaknya nama yang mampu menjaga klub tetap hadir dalam lingkaran elit. Tidak satu pun dari kedua model itu mengurangi nilai pencapaian, tetapi keduanya mengungkap dua cara berbeda untuk membentuk posisi historis.

Barcelona dan Argentina, hubungan yang melampaui batas klub dan tim nasional

Ketika data klub bersilangan dengan data kebangsaan, muncul hubungan-hubungan mencolok yang mengungkap pengaruh sejumlah institusi sepakbola dalam perjalanan karier pemain dari negara-negara tertentu. Di Bayern Munich, 75,1% dari total poin berasal dari pemain Jerman, sementara para pemain Belanda mewakili 73,6% dari pengaruh historis Ajax, yang menonjolkan keterikatan kedua klub itu dengan tradisi sepakbola lokal yang jelas.

Di Spanyol, Real Madrid dan Barcelona mendominasi sebagian besar perolehan nasional; para pemain Real Madrid mewakili 46,1% dari total poin pemain Spanyol, berbanding 28,1% untuk para pemain Barcelona. Dengan demikian, bagian kedua klub itu secara gabungan mendekati tiga perempat total poin Spanyol.

Adapun kejutan paling menonjol muncul di Argentina, di mana 42,9% dari total poin historis para pemainnya terkait dengan bintang-bintang yang bermain untuk Barcelona, yang mencerminkan pengaruh besar yang ditinggalkan Messi dalam hubungan statistik ini.

Di Portugal, Benfica mewakili 27,2% dari kehadiran historis negara itu dalam klasifikasi Ballon d'Or, sementara bagian Real Madrid mencapai 23,1%, sebagai isyarat akan peran yang dimainkan kedua klub itu dalam kemunculan para bintang Portugal di kancah dunia.

Angka-angka ini menegaskan bahwa pengaruh klub tidak berhenti pada batas hasil atau gelar mereka, melainkan terkadang meluas hingga membentuk kehadiran historis para pemain dari kebangsaan tertentu dalam penghargaan-penghargaan individu.

4 klub menguasai separuh poin, dan dominasi bukanlah kebetulan

Studi ini juga memperlihatkan bahwa apresiasi individu dalam Ballon d'Or cenderung, dalam banyak kesempatan, terpusat di dalam sekelompok terbatas klub dan negara.

Secara rata-rata, keempat klub peringkat teratas di setiap edisi menguasai 50% dari total poin yang diberikan selama tahun tersebut, sementara keempat kebangsaan teratas memperoleh 57,7% dari total poin.

Pemusatan ini bertambah pada sejumlah edisi secara khusus; tahun 2010, 2014, dan 2015 menyaksikan tingkat dominasi klub yang tinggi, sementara edisi 1974, 1982, dan 1990 menonjol sebagai periode-periode yang bercirikan pemusatan poin yang lebih besar di antara sejumlah terbatas kebangsaan.

Hasil-hasil ini mencerminkan realitas yang berulang dalam sepakbola, di mana sorotan dan penghargaan terkumpul pada sejumlah periode di sekitar klub dan mazhab sepakbola tertentu, sebelum keseimbangan kekuatan berubah dengan munculnya generasi-generasi baru.

Meski demikian, perlu dibedakan antara apa yang diukur statistik ini dan apa yang tidak diukurnya; sistem P30 memantau kehadiran dalam klasifikasi Ballon d'Or, dan tidak mewakili tolok ukur langsung bagi jumlah gelar yang dimenangkan klub atau penilaian atas performa kolektif mereka sepanjang sejarahnya.

Ballon d'Or menuturkan sejarah yang lebih besar daripada nama-nama pemenang

Pada akhirnya, studi Marca menyajikan cara berbeda untuk membaca sejarah Ballon d'Or, melalui peralihan dari sekadar menyebutkan nama-nama pemenang menuju analisis kehadiran kumulatif para pemain, klub, dan kebangsaan.

Real Madrid memuncaki urutan klub, Jerman menempati puncak klasifikasi kebangsaan, dan Cristiano Ronaldo mengumpulkan poin individu terbanyak, sementara Messi mempertahankan keunggulan dalam jumlah kemenangan penghargaan dan rata-rata poin per partisipasi.

Di balik hasil-hasil ini, muncul kisah-kisah lain yang tidak kalah penting; dari ketergantungan Benfica pada warisan Eusebio, hingga pengaruh besar Thierry Henry di Arsenal, serta hubungan statistik mencolok antara Barcelona dan sepakbola Argentina.

Studi ini tidak berupaya menghapus klasifikasi-klasifikasi tradisional atau mengumumkan urutan akhir tak terbantahkan bagi para pemain terbaik sepanjang sejarah, melainkan menyajikan sudut baru untuk menilai kebesaran, yang memperhitungkan keberlanjutan dan kemampuan untuk tetap berada di puncak meski generasi berganti.

Memenangkan Ballon d'Or mewakili puncak pencapaian individu di musim tertentu, tetapi mempertahankan posisi historis selama dekade-dekade yang panjang menuntut lebih dari sekadar satu momen luar biasa. Ini adalah warisan yang terbentuk seiring berjalannya waktu, yang pembentukannya diteruskan oleh nama-nama berbeda yang silih berganti, sebelum pencapaian-pencapaian mereka berubah menjadi bagian dari memori kolektif sepakbola.