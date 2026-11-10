Kejutan dalam daftar pengganti Neuer: Nama tak terduga masuk dalam perhitungan Bayern Munich

Bayern Munich bersiap menghadapi era pasca Manuel Neuer, setelah kepergian sang kiper legendaris pada akhir musim menjadi kemungkinan yang kuat, di tengah kambuhnya masalah fisik dan meningkatnya keraguan atas kemampuannya untuk melanjutkan kariernya di level tertinggi. Sementara klub menyiapkan Jonas Urbig untuk mengemban tugas penjagaan gawang di masa depan, manajemen mulai mencari kiper berpengalaman guna mengamankan posisi ini, dan beberapa nama pun muncul di meja negosiasi.

Menurut jaringan "Sky Sport" Jerman, manajemen olahraga Bayern Munich kini hampir yakin bahwa Neuer akan mengakhiri karier profesionalnya pada penghujung musim ini, setelah 16 tahun yang dilaluinya di dalam benteng klub Bavaria tersebut.

Kiper Jerman berusia 40 tahun itu menerima pukulan baru setelah mengalami cedera pada tendon kaki kanan selama laga melawan Mainz, yang akan menyingkirkannya dari lapangan hingga akhir tahun 2026, sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca" Spanyol.

Meski cedera itu serius dan masalah fisiknya kerap berulang, Neuer tidak berpikir untuk mempercepat waktu pensiunnya, karena ia berpegang pada harapan untuk pulih dan kembali ke kompetisi pada tahun depan, demi menyelesaikan musim sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Urbig penerus Neuer, dan Baumann teratas di daftar kandidat

Di sisi lain, Bayern Munich memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan posisi penjagaan gawang, karena pilihan jatuh pada Jonas Urbig untuk menjadi kiper utama tim pada tahap mendatang.

Kendati demikian, manajemen Bavaria menilai bahwa mengandalkan Urbig seorang diri tidaklah cukup, dan bahwa tim membutuhkan kiper yang memiliki pengalaman dan kualitas, guna memberikan stabilitas yang diperlukan dan menciptakan persaingan internal yang kuat.

Dalam kerangka ini, Oliver Baumann, kiper Hoffenheim saat ini, berada di puncak daftar kandidat, dan menjadi pilihan favorit direktur olahraga Bayern, mengingat pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya yang sesuai dengan peran yang diharapkan darinya di samping Urbig.

Pilihan tidak berhenti pada Baumann, karena klub juga mempertimbangkan kemungkinan merekrut Bernd Leno, kiper Fulham, sementara informasi eksklusif dari jaringan "Sky" mengungkap bergabungnya Loris Karius belakangan ini ke dalam daftar kandidat.

Leno dan Karius memiliki pengalaman sebelumnya di lapangan-lapangan Eropa, dan keduanya mungkin cocok untuk mengisi peran kiper cadangan, sekaligus menyediakan opsi yang dapat diandalkan bagi tim pelatih saat dibutuhkan.

Karius berusia 33 tahun, dan saat ini bermain bersama Schalke 04, tempat ia menjalani musim ketiganya bersama tim, setelah sebelumnya menjalani pengalaman bersama Liverpool, yang disusul periode yang ia lalui bersama Newcastle United selama dua musim.

Cedera Neuer membuka pintu akhir

Masalah fisik yang kerap berulang membayangi masa depan Neuer, terutama setelah ia mengalami robek sebagian pada tendon kaki kanannya, yaitu cedera yang akan menyingkirkannya dari lapangan selama beberapa bulan, dan kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuannya untuk terus bermain dengan level yang biasa ia tunjukkan.

Dalam konteks ini, Marcel Reif berbicara terus terang tentang kondisi kiper Bayern Munich, saat tampil dalam program Reif Live di kanal Bild, dengan menganggap bahwa berulangnya cedera di area yang sama bisa menjadi indikator serius akan dekatnya akhir kariernya.

Reif berkata: "Jika ia mengalami masalah di tempat yang sama setelah 30 menit di setiap pertandingan yang ia jalani saat kembali bermain, maka kita harus mengakui bahwa jika masalah ini berubah menjadi kondisi kronis dan terus memburuk, maka karier profesionalnya di level ini mungkin telah mencapai akhir."

Di tengah perkembangan ini, media Jerman membicarakan sampainya Neuer ke jalan buntu, di tengah meningkatnya prediksi bahwa Bayern Munich bersiap untuk melepas salah satu kiper terhebat dalam sejarah klub dan sepak bola Jerman.