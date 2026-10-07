Sebuah laporan media Portugal mengungkap kejutan besar terkait situasi Cristiano Ronaldo, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan tim nasional utama pada periode jeda internasional, menyusul perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

"Sang Don" mengeluarkan pernyataan resmi kemarin, Selasa, yang di dalamnya ia menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekannya dan rakyat Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan tim sebelum laga melawan Denmark di UEFA Nations League, sembari meminta agar hukuman dijatuhkan kepadanya.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Ronaldo terancam hukuman larangan bermain dan denda sesuai regulasi, di tengah penantian semua pihak atas keluarnya keputusan dari Federasi Sepak Bola Portugal.

Namun, seorang pakar hukum melontarkan kejutan besar dengan menegaskan bahwa keputusan larangan bermain sebenarnya sudah berlaku pada Ronaldo, sejak ia meninggalkan pemusatan latihan.

Seorang pengacara yang dimintai pendapat oleh surat kabar "A Bola" menjelaskan bahwa hukuman secara praktis tak terhindarkan, tetapi ia menunjuk pada sejumlah faktor yang menguntungkan kapten tim nasional Portugal tersebut.

Gonzalo Almeida menjelaskan kepada surat kabar "A Bola" mengenai langkah-langkah yang diambil akibat perilaku penyerang berusia 41 tahun itu di Denmark, dengan mempertimbangkan Pasal 160 regulasi disiplin Federasi Sepak Bola Portugal, yang menyatakan bahwa pemain yang "dipanggil secara reguler, atau absen, atau gagal hadir tanpa alasan ke latihan, pertandingan, atau aktivitas tim nasional, atau yang berkaitan dengan representasi olahraga Federasi Sepak Bola Portugal atau Portugal, dijatuhi hukuman larangan bermain selama satu hingga enam bulan, ditambah denda".

Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak melihat cara apa pun untuk menghindari hukuman bagi Ronaldo setelah meninggalkan pemusatan latihan.

Ia menegaskan bahwa ayat pertama bersifat mutlak terkait penerapan hukuman, sementara ayat kedua menyatakan bahwa "ketidakhadiran atau penelantaran permainan mengakibatkan larangan bermain preventif otomatis bagi pemain".

Ronalso Sudah Dilarang Bermain di Level Internasional

Gonzalo Almeida, yang juga merupakan hakim di FIFA, menjelaskan bahwa dengan cara ini Ronaldo "sudah dilarang untuk ikut serta dalam atau mewakili tim nasional".

Ia menambahkan: "Lalu ada prosedur yang akan dimulai oleh Dewan Disiplin Federasi, dan Cristiano akan diberitahu, demi menghormati prinsip proses hukum yang berlaku, untuk menyampaikan pendapatnya, dan setelah itu kami akan mengambil keputusan yang menurut saya akan sangat cepat".

Ia menegaskan bahwa kapten tim nasional dapat memanggil saksi, dan bahwa Dewan Disiplin Federasi "dapat mengambil langkah tanpa perlu adanya pengaduan resmi karena fakta-faktanya tersedia untuk semua orang".

Apakah Hukuman Dipangkas Setengahnya?

Ronaldo mengumumkan penarikan dirinya dari pemusatan latihan tim nasional Portugal pada 30 September melalui media sosial, sehari sebelum pertandingan di Denmark, dengan membenarkan keputusannya dalam pernyataan yang dirilis kemarin, Selasa, dan pengumuman terbuka ini seharusnya menguntungkan sang kapten tim nasional.

Persoalan ini berkaitan dengan Pasal 244 regulasi disiplin Federasi Sepak Bola Portugal, yang menyatakan bahwa "terdakwa, kapan saja, boleh mengakui fakta-fakta yang menjadi pokok prosedur", dan "jika pengakuan tersebut lengkap serta tanpa syarat, dan tidak menimbulkan keraguan atas kredibilitasnya, maka tidak dilakukan prosedur pembuktian lain, dan batas minimum serta batas maksimum hukuman yang berlaku dipangkas menjadi setengahnya".

Almeida menegaskan bahwa penyerang Portugal itu "mengakui secara penuh dan tanpa syarat apa pun bahwa ia meninggalkan tim" dalam unggahan-unggahannya mengenai topik ini.

Ia melanjutkan: "Dengan demikian, jika Dewan Disiplin mengakui hal itu, maka hukuman akan dipangkas menjadi setengahnya, dan dalam skenario terbaik bagi kapten tim nasional, hukuman minimum satu bulan dan 510 euro akan menjadi larangan bermain selama 15 hari dan denda sebesar 255 euro".

Tim nasional Portugal akan kembali ke lapangan pada 14 November untuk menghadapi Denmark di Braga, tiga hari sebelum mereka bertandang ke Wales.

Dan mengingat masa larangan bermain otomatis dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan Dewan Disiplin, maka ada kemungkinan Cristiano Ronaldo tersedia untuk tim nasional Portugal pada periode jeda internasional mendatang.

Namun, semuanya bergantung pada kerangka waktu keputusan Dewan Disiplin.

Almeida menegaskan: "Jika Cristiano kembali, maka bukan kepentingan Dewan Disiplin atau Federasi untuk melarangnya bermain dalam jangka waktu yang lama".

Meski demikian, Gonzalo Almeida "benar-benar yakin" bahwa "proses ini akan memecahkan rekor dalam hal kecepatan (keluarnya keputusan resmi)".

Rekam Jejak Ideal Ronaldo bersama Portugal

Gonzalo Almeida mengakui bahwa posisi Ronaldo sebagai kapten tim nasional merupakan "faktor yang memberatkan", tetapi ia menekankan bahwa Ronaldo "tidak memiliki rekam jejak disiplin sebelumnya" dan bahwa ia "telah memberikan segala yang dimilikinya untuk tim nasional" selama lebih dari 20 tahun. Dan menurut ayat pertama Pasal 44 regulasi disiplin Federasi Sepak Bola Filipina, "tidak adanya rekam jejak disiplin pada musim yang sama dan pada tiga musim sebelum musim di mana terdakwa terdaftar di federasi", disertai "pemberian jasa berharga kepada sepak bola", serta "pujian atas prestasi olahraga", termasuk di antara faktor-faktor yang meringankan yang akan dipertimbangkan.

Menurut Gonzalo Almeida, ketiadaan "yurisprudensi yang jelas" mendorong analisis atas setiap kasus secara terpisah.

Oleh karena itu, pengacara tersebut meremehkan keputusan larangan bermain selama satu tahun penuh terhadap Ricardo Carvalho dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tim nasional pada tahun 2011, setelah ia menarik diri dari sebuah pemusatan latihan bersama tim nasional.

Oleh sebab itu, pengacara tersebut berpendapat bahwa Dewan Disiplin "tentu tidak akan mengabaikan konteks ini" dan tidak akan "kebal terhadap seluruh keriuhan ini".