Momen yang sangat pahit bagi BVB dan Karetsas. Winger asal Yunani itu tiba-tiba duduk di lapangan tanpa kontak dengan pemain lain setelah 23 menit laga di Signal Iduna Park berjalan. Sebelumnya, dia masih melakukan dribel seperti biasa dan melepaskan sebuah umpan. Namun kemudian dia mengangkat tangan dan meminta perawatan. Tak lama berselang, petugas medis bergegas datang, rekrutan anyar itu diiringi tepuk tangan penonton dan ditandu keluar lapangan dengan air mata di matanya.

"Saat para dokter sama sekali tidak memeriksa kakinya, melainkan hanya bagian tubuh atasnya, bulu kuduk saya langsung merinding. Kisah seperti ini tidak kami harapkan untuk siapa pun. Itu adalah gambaran yang sangat mengerikan yang harus kami saksikan," jelas ikon klub Dortmund Mats Hummels sebagai pundit di Prime Video.

Pemain Yunani itu kini akan diperiksa di rumah sakit, "untuk pada akhirnya menyingkirkan semuanya. Kami harus menunggu apa yang akan terlihat dalam beberapa hari ke depan," kata direktur olahraga Lars Ricken setelah kemenangan 3-2 atas tim Spanyol itu. Dia sendiri "tentu cukup terguncang. Itu adalah masalah sirkulasi yang muncul begitu saja. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya," ujar Ricken.

Ole Book menyampaikan hal serupa. "Saya berjalan keluar bersamanya, tetapi pada saat itu dia tidak langsung bisa berbicara. Tentu kami berharap dia bisa pulih sangat, sangat cepat dan bahwa ini bukan sesuatu yang serius," kata direktur olahraga Dortmund itu.

Book juga mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda masalah sebelumnya. "Itu datang sangat tiba-tiba. Dia duduk dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, tempat dia sekarang juga masih berada. Tentu saja ini sangat memengaruhi suasana."

BVB telah menyampaikan pada awal babak kedua bahwa rekrutan anyar berusia 18 tahun itu "baik-baik saja sesuai keadaannya". Kabar itu juga disampaikan pelatih Niko Kovac kepada timnya saat jeda. "Saya mengatakan kepada para pemain saya bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka juga memikirkannya," kata Kovac.

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Nasib buruk besar: Siapa saja yang saat ini sedang cedera di BVB?

Bagi BVB, absennya Karetsas dalam waktu lama akan menjadi pukulan berat. Rekrutan anyar Giannis Konstantelias sudah mengalami robek ligamen krusiat pada penampilan Bundesliga pertamanya melawan HSV di pekan pertama dan akan absen lama.

Sebagai penggantinya, Ethan Nwaneri dipinjam dari FC Arsenal pada saat-saat terakhir sebelum penutupan bursa transfer. Nwaneri masuk menggantikan Karetsas pada hari Selasa. Di lini pertahanan, Dortmund juga sedang dilanda masalah cedera. Kovac harus menggantikan Nico Schlotterbeck, Emre Can, dan Filippo Mane dalam duel melawan Villarreal.

Ramy Bensebaini juga masih belum bugar karena memar tulang rusuk, tetapi dia memang tetap tidak memenuhi syarat bermain karena kartu kuning-merah yang didapatnya dari laga melawan Atalanta Bergamo (1-4) pada Februari.