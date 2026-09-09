Momen yang sangat pahit bagi BVB dan Karetsas. Winger asal Yunani itu tiba-tiba duduk di lapangan tanpa kontak dengan pemain lain setelah 23 menit di Signal Iduna Park. Sebelumnya ia masih sempat melakukan dribel seperti biasa dan mengirim umpan. Namun kemudian ia mengangkat tangan dan meminta perawatan. Tak lama setelah itu, tim medis bergegas datang, pemain anyar tersebut meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan penonton dan ditandu keluar dengan air mata di matanya.

"Ketika dokter sama sekali tidak memeriksa kakinya, melainkan hanya menangani bagian tubuh atasnya, saya merinding. Kisah seperti ini tidak kami harapkan untuk siapa pun. Itu adalah gambaran yang sangat mengerikan yang harus kami saksikan," jelas ikon klub Dortmund Mats Hummels sebagai pundit di Prime Video.

Pemain Yunani itu kini akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit, "untuk pada akhirnya menyingkirkan semuanya. Kami harus menunggu apa yang akan terlihat dalam beberapa hari ke depan," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken setelah kemenangan 3-2 atas tim Spanyol itu. Ia sendiri "tentu cukup terguncang. Itu adalah masalah sirkulasi yang datang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya," ujar Ricken.

Hal serupa disampaikan Ole Book. "Saya keluar bersamanya, tetapi pada saat itu dia tidak benar-benar bisa berbicara. Tentu kami berharap kondisinya membaik sangat, sangat cepat dan itu bukan sesuatu yang serius," kata direktur olahraga Dortmund itu.

Book juga mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada tanda-tanda masalah. "Itu datang sangat tiba-tiba. Dia duduk dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat ini dia masih berada di sana. Tentu saja hal itu sangat merusak suasana."

BVB telah menyampaikan pada awal babak kedua bahwa pemain anyar berusia 18 tahun itu berada dalam kondisi "cukup baik sesuai keadaan". Kabar itu juga telah disampaikan pelatih Niko Kovac kepada timnya saat turun minum. "Saya mengatakan kepada para pemain saya bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka juga memikirkan hal itu," kata Kovac.

Dalam sebuah industri yang telah dibuat lebih waspada oleh henti jantung Christian Eriksen atau kolaps berulang bintang Bayern Jamal Musiala, BVB tidak akan memberikan pembaruan kondisi secara terus-menerus, kata seorang juru bicara menjawab pertanyaan SID pada Rabu. Kondisi Karetsas masih "cukup baik sesuai keadaan". Lebih dari itu, kata presiden Hans-Joachim Watzke, ia juga tidak tahu.

Getty Images

Sial besar: Siapa saja yang saat ini cedera di BVB?

Bagi BVB, absennya Karetsas dalam waktu lama akan menjadi pukulan berat. Rekrutan anyar Giannis Konstantelias sudah lebih dulu mengalami robek ligamen lutut saat penampilan pertamanya di Bundesliga melawan HSV pada pekan pertama dan akan absen lama.

Sebagai penggantinya, Ethan Nwaneri dipinjam dari FC Arsenal pada saat-saat terakhir sebelum bursa transfer ditutup. Nwaneri masuk menggantikan Karetsas pada Selasa. Di lini belakang, Dortmund juga sedang dilanda masalah cedera. Kovac harus menggantikan Nico Schlotterbeck, Emre Can, dan Filippo Mane dalam duel melawan Villarreal.

Ramy Bensebaini juga masih belum fit karena memar di tulang rusuk, tetapi ia memang tetap tidak berhak bermain karena kartu kuning-merah yang diterimanya pada laga melawan Atalanta Bergamo (1-4) pada Februari.