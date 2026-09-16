Tampaknya nasib buruk enggan berpisah dari Joao Pedro, penyerang Chelsea, dalam perjalanannya bersama Timnas Brasil.

Setelah disingkirkan oleh keputusan teknis pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, dari skuad Brasil di Piala Dunia 2026 demi Neymar da Silva—yang saat itu memicu gelombang kritik—sang pelatih kembali memberikan panggilan kepadanya pada jeda internasional bulan September, dalam langkah yang tampak sebagai hadiah yang layak atas awal musimnya yang kuat bersama Chelsea.

Namun, angin bertiup tidak sesuai keinginan sang penyerang, di mana Federasi Sepak Bola Brasil mengumumkan dalam pernyataan resmi hari Rabu ini, penarikan pemain tersebut dari pemusatan latihan saat ini akibat mengalami cedera mendadak.

Pernyataan Brasil itu tidak mengungkap detail apa pun mengenai sifat cedera atau durasi absen yang diperkirakan.

Dalam langkah cepat untuk menggantikan absennya pemain tersebut, Ancelotti memutuskan memanggil Martinelli, penyerang Fluminense, untuk memperkuat lini depan, sehingga ia bergabung dengan skuad Brasil yang memang sudah menyaksikan serangkaian perubahan dan kejutan besar.

Timnas Brasil akan memainkan 3 pertandingan persahabatan pada periode jeda internasional mendatang melawan Australia (dalam dua pertandingan) dan India.

Berikut daftar skuad Timnas Brasil setelah perubahan ini:

Penjaga gawang: Hugo Souza (Corinthians), Mycael (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Lini pertahanan: Arthur Dias (Atletico PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Lini tengah: Andre Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Lini serang: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Martinelli (Fluminense), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora