Cedera masih terus menghantui Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, setelah kembali menyerangnya hanya beberapa jam sebelum menjalani laga El Clasico yang dinanti-nantikan melawan rival tradisional, Al-Ittihad.

Al-Hilal menjamu rivalnya, Al-Ittihad, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Kurang dari 24 jam sebelum laga, klub Al-Hilal mengumumkan absennya Salem Al-Dawsari dari latihan bersama tim yang dijalani skuad pada Jumat malam, sebagai persiapan menghadapi El Clasico.

Al-Zaeem menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di situs "X", bahwa Al-Dawsari berada di klinik medis Pusat Olahraga Al-Majidiyah, karena merasakan nyeri pada sendi kaki.

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Al-Tornado absen bersama Al-Hilal sejak awal musim ini, akibat menjalani operasi bedah usai tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Namun, kapten Al-Hilal itu kembali ke latihan bersama sejak hari Kamis lalu, dan sudah dekat untuk tampil pada laga melawan Al-Ittihad, baik sebagai starter maupun di bangku cadangan, sebagaimana diungkapkan oleh pelatihnya asal Italia, Simone Inzaghi.

Akan tetapi, cedera baru ini bisa berarti absennya Salem Al-Dawsari secara penuh dari El Clasico, terlebih karena ia belum tampil di laga lain mana pun sejak awal musim.

Selain Salem Al-Dawsari, keraguan juga menyelimuti gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, di mana ia hanya ikut serta pada bagian pertama latihan bersama tim Al-Hilal pada Jumat malam, sebelum menyelesaikan program rehabilitasinya.

Sebaliknya, Al-Hilal mendapatkan kembali jasa bek Prancis Theo Hernandez dan bek Arab Saudi Ali Lajami, di mana keduanya ikut serta dalam latihan bersama yang dijalani tim pada Jumat malam.

Kedua pemain tersebut absen bersama Al-Zaeem sejak kemenangan atas Al-Ahli dengan tiga gol tanpa balas, pada awal bulan September lalu, di pekan ketiga Liga Roshn.

Al-Hilal menjalani El Clasico melawan Al-Ittihad dengan upaya meraih kemenangan untuk merebut kembali puncak klasemen Liga Arab Saudi, di mana mereka menempati peringkat ketiga dengan 18 poin, terpaut satu poin di belakang Al-Qadsiah dan Al-Nassr yang telah memainkan satu laga tambahan.