Pemain Maroko, Youssef El Amri, pemain tim utama sepak bola Al Ahly Mesir, mengalami cedera keseleo pada lutut selama pertandingan uji coba timnya melawan Badalona Spanyol, hari Rabu ini di Stadion Kota "Bosc de Tosca" di Spanyol, dalam rangka persiapan Sang Raksasa Merah menghadapi musim baru.

Menurut apa yang diumumkan Al Ahly melalui akun-akun resminya, pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis dan rontgen, guna memastikan kondisinya dan menentukan tingkat keparahan cedera, sebelum mengambil keputusan mengenai durasi absennya dari latihan dan pertandingan.

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Hasil pemeriksaan medis diharapkan dapat mengungkap sifat cedera secara lebih akurat, dan apakah akan memerlukan masa penyembuhan serta rehabilitasi yang panjang sebelum kembali ke kompetisi.

Sang Raksasa Merah tengah bersiap untuk memperbaiki keadaan pada musim mendatang, setelah berbagai kegagalan yang dialami pada musim lalu, baik di level benua maupun lokal, di mana tim gagal meraih satu pun gelar besar.

Al Ahly sebelumnya telah mengumumkan kontrak dengan El Amri selama 3,5 musim, datang dari Raja Casablanca Maroko, pada Januari lalu.