Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kejutan Buruk bagi Al Ahly: Youssef Belaili Dilarikan ke Rumah Sakit

Y. Belammari
Al Ahly SC vs ENPPI
Al Ahly SC
ENPPI
Premier League
Maroko
Mesir

Mantan pemain Raja Casablanca mengalami cedera parah

Pemain Maroko, Youssef El Amri, pemain tim utama sepak bola Al Ahly Mesir, mengalami cedera keseleo pada lutut selama pertandingan uji coba timnya melawan Badalona Spanyol, hari Rabu ini di Stadion Kota "Bosc de Tosca" di Spanyol, dalam rangka persiapan Sang Raksasa Merah menghadapi musim baru.

Menurut apa yang diumumkan Al Ahly melalui akun-akun resminya, pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis dan rontgen, guna memastikan kondisinya dan menentukan tingkat keparahan cedera, sebelum mengambil keputusan mengenai durasi absennya dari latihan dan pertandingan.

Baca Juga

Gaji tinggi dan promosi cepat: Detail baru dalam kasus "kekasih Infantino"

Hussein Kharja kepada Vigo: Pernyataanmu keji, dan bagaimana kau bisa bicara setelah apa yang kau lakukan pada Barcelona?

Hasil pemeriksaan medis diharapkan dapat mengungkap sifat cedera secara lebih akurat, dan apakah akan memerlukan masa penyembuhan serta rehabilitasi yang panjang sebelum kembali ke kompetisi.

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP

Sang Raksasa Merah tengah bersiap untuk memperbaiki keadaan pada musim mendatang, setelah berbagai kegagalan yang dialami pada musim lalu, baik di level benua maupun lokal, di mana tim gagal meraih satu pun gelar besar.

Al Ahly sebelumnya telah mengumumkan kontrak dengan El Amri selama 3,5 musim, datang dari Raja Casablanca Maroko, pada Januari lalu.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google