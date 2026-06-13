Kejutan besar... Yassine mungkin akan mengkhianati Al Ahly demi Milan!

Klub Al-Ahli Saudi mengalami perkembangan mengejutkan terkait masa depan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, setelah laporan media Italia mengungkap bahwa negosiasi antara dirinya dan klub Milan telah mencapai tahap lanjut untuk memimpin tim tersebut dalam waktu dekat.

Jaissle terikat kontrak dengan Al-Ahli hingga musim panas 2027, setelah ia membawa tim tersebut meraih kesuksesan yang menonjol dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, terutama AC Milan yang sedang mencari pelatih baru untuk mengembalikan tim tersebut ke persaingan memperebutkan gelar domestik dan kontinental.

Dalam beberapa hari terakhir, nama pelatih asal Jerman ini dikaitkan erat dengan kepindahannya ke "I Rossoneri", di tengah kabar yang semakin gencar mengenai adanya komunikasi langsung antara kedua belah pihak untuk membahas kemungkinan penyelesaian kesepakatan pada musim panas ini.

Menurut jurnalis Italia Daniele Longo, manajemen Milan telah mengadakan pertemuan melalui video conference dengan Yaisle dalam beberapa jam terakhir, untuk membahas detail proyek teknis klub dan rencana masa depannya.

Longo menegaskan bahwa pelatih asal Jerman tersebut menunjukkan antusiasme yang besar untuk menjalani pengalaman ini dan kembali ke panggung Eropa melalui salah satu klub terbesar di Benua Tua, sambil mencatat bahwa negosiasi berjalan positif di antara kedua belah pihak.

Dia menambahkan bahwa Yaisle menunjukkan kesediaannya untuk melepaskan sebagian besar penghasilan finansial yang dia terima saat ini bersama Al-Ahly, di mana dia setuju untuk melepaskan gaji tahunannya yang mencapai sekitar 11 juta euro demi menyelesaikan transfernya ke Milan.

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Hal ini mencerminkan seberapa besar keinginan pelatih asal Jerman tersebut untuk memimpin tim Italia tersebut, terutama karena Milan merupakan salah satu destinasi kepelatihan terkemuka bagi pelatih muda yang ingin mengukuhkan posisinya di antara para pelatih top Eropa.

Meskipun negosiasi terus berkembang, Al-Ahli tetap berpegang pada kontrak pelatihnya, yang berarti bahwa setiap langkah resmi menuju kepergiannya akan membutuhkan kesepakatan antara semua pihak dalam waktu dekat.

Para pendukung Al-Ahly menanti hasil negosiasi yang sedang berlangsung, di tengah kekhawatiran akan kehilangan pelatih yang berhasil membangun tim kuat yang mengembalikan "Al-Raqi" ke persaingan, sementara Milan tampaknya bertekad untuk melanjutkan upayanya meyakinkan Yaisle untuk kembali ke Eropa.