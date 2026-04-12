Kejutan besar... Wasit pertandingan Al-Nasr dan Al-Akhdoud mengabaikan kartu merah Sadio Mané!

Kesalahan wasit terus mendominasi suasana Liga Profesional Roshen, setelah pertandingan antara Al-Nasr dan Al-Akhdoud, yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu kemarin, menyajikan salah satu momen paling kontroversial.

Al-Nasr meraih kemenangan berharga atas Al-Akhdoud dengan skor 2-0, dalam pertandingan putaran ke-28 Liga Profesional Roshen.

Pada menit ke-50 babak kedua, terjadi tekel keras dari pemain Senegal Sadio Mané terhadap kaki salah satu pemain Al-Akhdoud, namun wasit tidak memberikan kartu apa pun kepada bintang Al-Nassr tersebut.

Mengenai insiden tersebut, mantan wasit Mesir Jamal Al-Ghandour, dalam pernyataannya melalui program "Al-Muntasif", mengatakan bahwa wasit mengabaikan pemberian kartu merah kepada pemain Al-Nassr, Sadio Mané.

Al-Ghandour menjelaskan bahwa intervensi tersebut sangat keras dan ceroboh di area lutut pemain lawan, yang menurutnya seharusnya langsung mendapat kartu merah tanpa ragu, sambil mencatat bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan benar meskipun tidak ada kartu kuning yang diberikan dalam insiden tersebut.

Dia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan kesalahan wasit yang jelas dari sudut pandangnya, dan situasi tersebut seharusnya ditangani dengan lebih teliti dan tegas. Meskipun memimpin klasemen... Pelatih Al-Nassr Saudi melontarkan kritik tajam terhadap wasit!