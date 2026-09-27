Sang kapten tim utama sepak bola Al Hilal, Salem Al Dawsari, terus mengintensifkan program rehabilitasinya demi kembali ke lapangan, setelah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada fase pemulihan dari cedera yang membuatnya absen bersama tim selama periode lalu.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", Al Dawsari menjalani program rehabilitasinya secara harian di pusat "Al Majediyah" di ibu kota Riyadh, di mana ia sudah mendekati penyelesaian fase terakhir dari programnya, sebuah langkah yang membuka jalan bagi kembalinya ia ke latihan kolektif.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa kapten Al Hilal itu terus berlatih di antara ruang persiapan fisik dan lapangan, bersamaan dengan mendekatnya rekan-rekannya untuk melanjutkan latihan yang dijadwalkan Rabu, sebagai persiapan menghadapi laga-laga mendatang.

Meski ada kemajuan yang signifikan pada kondisi sang pemain, sumber tersebut belum memastikan kemungkinan Al Dawsari bisa tampil pada laga El Clasico melawan Al Ittihad, yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang, dalam pertandingan pekan kedelapan Liga Roshn untuk Profesional.

Sumber tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan kapten Al Hilal dalam pertandingan itu akan tetap bergantung pada evaluasi tim medis dan tim teknis, serta sejauh mana kesiapan fisiknya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai kembalinya ia ke kompetisi.

Al Dawsari sebelumnya menjalani operasi pada tendon lutut pada Juli lalu, yang dilakukan oleh dokter asal Finlandia, Lasse Lempainen, sebelum ia memulai perjalanan rehabilitasi dan kembali secara bertahap ke lapangan.

Salem Al Dawsari merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah Al Hilal, setelah ia menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam tim pada 24 November 2011, dalam ajang Liga Profesional Saudi, dan pada laga itu ia mencetak gol pertamanya bersama klub ibu kota tersebut.