Dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi mengguncang masa depan sepak bola dunia, Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" mengumumkan sikap tegas terhadap rencana Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dengan mengancam akan memboikot seluruh turnamennya, dalam sebuah langkah yang bisa menyeret sepak bola ke dalam krisis institusional paling berbahaya dalam sejarahnya.

UEFA, atas nama konfederasi benuanya serta seluruh asosiasi nasional anggotanya yang berjumlah 55 asosiasi, mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan penolakan bulat dan mutlaknya terhadap usulan FIFA terkait penjualan saham kepemilikan Piala Dunia dan turnamen-turnamen lainnya kepada para investor dari sektor swasta.

Pernyataan itu menekankan bahwa Piala Dunia "tidak untuk dijual", dengan menilai bahwa turnamen tersebut merupakan warisan olahraga dunia yang dibangun melalui generasi demi generasi pemain, tim nasional, dan suporter, sehingga tidak boleh diubah menjadi produk investasi atau menyerahkan bagian mana pun darinya kepada para investor.

UEFA menuduh Federasi Internasional menyusun proyek ini dalam kerahasiaan penuh, dan mendorongnya untuk disahkan tanpa melakukan konsultasi nyata apa pun dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola sepak bola, serta menyebut hal itu sebagai "kegagalan mendalam dalam kepemimpinan" dan "pengabaian tanggung jawab FIFA sebagai penjaga sepak bola dunia".

Pernyataan itu menambahkan bahwa asosiasi-asosiasi nasional dihadapkan pada pilihan yang bersifat memaksa, yaitu menerima peralihan kendali atas turnamen sepak bola terbesar kepada para investor atau menanggung konsekuensinya, dengan menilai bahwa apa yang terjadi "bukanlah keputusan demokratis, melainkan pengelolaan yang berlandaskan intimidasi dan pemaksaan".

UEFA menegaskan bahwa masuknya para investor ke dalam kepemilikan turnamen FIFA akan mengubah sepak bola selamanya, karena keputusan-keputusan terkait jadwal internasional, sistem kompetisi, dan masa depan sepak bola akan tunduk pada kepentingan para pemegang saham dan pencapaian keuntungan, bukan pada apa yang bermanfaat bagi sepak bola.

Asosiasi Eropa menutup pernyataannya dengan mengumumkan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menegaskan bahwa tim nasional mana pun yang berada di bawah UEFA tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama usulan ini masih berlaku, kecuali jika ditarik sepenuhnya, disertai pemberian jaminan yang mengikat untuk tidak membuka pintu kepemilikan swasta atas turnamen FIFA di masa depan.

Pernyataan itu ditutup dengan pesan bernada tegas yang berbunyi: "Piala Dunia milik sepak bola, dan akan selalu demikian. Selama Eropa masih memiliki suara, maka Piala Dunia tidak akan pernah ditawarkan untuk dijual."