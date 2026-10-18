Ia menulis bahwa bahkan di "tingkat pimpinan tertinggi" pun "tidak lagi ada yang memperkirakan direktur olahraga itu akan terus menjabat lama setelah bursa transfer musim dingin berakhir". Kini bahkan muncul keraguan apakah Krösche akan bertahan hingga saat itu.

Kontrak Krösche di Eintracht masih berlaku hingga 2028. Namun, hubungan yang dahulu begitu sukses antara sang manajer dan klub sarat tradisi itu mulai menunjukkan keretakan dalam beberapa bulan dan tahun terakhir. Presiden SGE sekaligus ketua dewan pengawas, Mathias Beck (55), disebut akan secara tersirat mempersiapkan lingkungan klub untuk kepergian Krösche dalam rapat anggota pada Senin.

Pencarian pengganti Krösche kini disebut "diintensifkan". Kandidat yang mungkin antara lain Joti Chatzialexiou (50), yang saat ini bekerja dengan baik di 1. FC Nürnberg, serta mantan pemain SGE Christoph Spycher (48) dari Young Boys Bern. Selain itu, ada pula "wacana" untuk membawa kembali Pirmin Schwegler (39, VfL Wolfsburg) dan Fredi Bobic (54, Legia Warschau).

Jika Eintracht benar-benar segera memiliki kepala bidang olahraga yang baru, ia disebut akan menerapkan strategi transfer baru. Di Eintracht, ada kesepahaman bahwa model yang sukses dalam beberapa waktu terakhir, yakni membeli pemain muda berbakat dengan biaya besar lalu menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi, tidak lagi berjalan. Risiko finansialnya telah menjadi terlalu besar. Terlebih, Krösche juga tidak lagi selalu tepat dalam mengambil keputusan di bursa transfer. Arah baru itu akan lebih berfokus pada stabilitas.

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Namun, hubungan mantan direktur olahraga RB Leipzig itu dengan Eintracht tidak merenggang hanya karena hal tersebut. Kesalahan besar dalam menunjuk pria Spanyol Albert Riera sebagai pengganti Dino Toppmöller pada musim lalu juga merusak reputasinya. Selain itu, ada pula pendekatannya dengan AC Milan pada musim panas lalu.

Sejak kapan Markus Krösche bekerja di Eintracht Frankfurt?

Krösche, yang sebelumnya sukses bekerja di Paderborn, datang ke Frankfurt dari Leipzig pada musim panas 2021. Di bawah kepemimpinannya, Eintracht menorehkan babak sukses dalam sejarah klub dengan menjuarai Liga Europa dan lolos ke Liga Champions. Krösche beberapa kali membuat keputusan tepat di bursa transfer dan berhasil menjual pemain dengan harga yang dalam beberapa kasus sangat tinggi. Di antaranya adalah rekor penjualan Randal Kolo Muani (95 juta euro, PSG), Hugo Ekitike (95 juta euro, FC Liverpool), dan Omar Marmoush (75 juta euro, Manchester City).

Namun, tingkat keberhasilan Krösche belakangan ini jauh menurun. Eintracht pun menjalani musim lalu yang mengecewakan (peringkat kedelapan di Bundesliga dan gagal lolos ke kompetisi Eropa), sementara awal musim ini bersama pelatih baru Adi Hütter juga berlangsung naik turun. Dengan 16 gol yang bersarang ke gawang mereka setelah enam pertandingan, Frankfurt memiliki salah satu lini pertahanan terlemah di liga. Setidaknya, tim asal Hessen itu bisa bernapas lega untuk sementara setelah menang 1:0 atas 1. FC Köln pada Jumat malam, kemenangan kedua mereka musim ini. Mereka kini menempati peringkat ke-11 klasemen.